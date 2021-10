Κοινωνία

Μυρτώ: Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη θεραπεία στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Υπουργού Υγείας για τη θεραπεία της Μυρτώς, που θα συνεχιστεί στη Γερμανία.

Η Μυρτώ θα συνεχίσει τη θεραπεία της σε εξειδικευμένη κλινική στη Γερμανία, αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ και πλέον η Μυρτώ θα συνεχίσει τη θεραπεία της στην εξειδικευμένη κλινική στη Γερμανία. Είμαστε όλοι δίπλα της», αναφέρει.

Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη των εξόδων θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ και πλέον η #μυρτω θα συνεχίσει τη θεραπεία της στην εξειδικευμένη κλινική στη Γερμανία. Είμαστε όλοι δίπλα της. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) October 20, 2021

Μετά από μεγάλο αγώνα, η Μυρτώ έγινε δεκτή για θεραπεία σε κλινική της Γερμανίας και συγκεκριμένα στο κέντρο αποκατάστασης INI HANOVER.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)