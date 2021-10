Αθλητικά

Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ σκοράρει κατά ριπάς και γράφει… ιστορία

Δείτε σε πόσα διαδοχικά παιχνίδια έχει σκοράρει, επίτευγμα που δεν έχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου.

Το πιο θεαματικό ματς της χθεσινής βραδιάς στο Champions League έγινε στο «Μετροπολιτάνο», όπου η Λίβερπουλ έκανε το 3Χ3 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (3-2). Το σκορ για την αγγλική ομάδα άνοιξε ο Μοχάμεντ Σαλάχ και δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ με τη φανέλα των «κόκκινων».

Συγκεκριμένα ο Αιγύπτιος σταρ βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, μετά από τα παιχνίδια με Τσέλσι, Λιντς, Μίλαν, Κρίσταλ Πάλας, Μπρέντφορντ, Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι και Γουότφορντ, και έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ που σκοράρει σε εννέα διαδοχικά παιχνίδια.

Αυτό μάλιστα ήταν το 30ο γκολ του με τη φανέλα της Λίβερπουλ στο Champions League, γεγονός που τον έφερε στην πρώτη θέση του πίνακα των «κόκκινων» σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μαζί με τον Στίβεν Τζέραρντ.

