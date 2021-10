Κοινωνία

Άλιμος: Καρέ-καρέ η διάσωση επιβατών καταμαράν που έπεσε στα βράχια (βίντεο)

Το σκάφος τσακίστηκε στα βράχια κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας “Μπάλλος”.

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από τη δραματική διάσωση των 9 Ρώσων τουριστών που επέβαιναν στο καταμαράν, το οποίο τσακίστηκε στα βράχια, έξω από τη μαρίνα Αλίμου, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας “Μπάλλος”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικό “μπλακ άουτ” στα ηλεκτρονικά του όργανα και να μείνει ακυβέρνητο.

Τα κύματα άρχισαν να “καταπίνουν” το καταμαράν και να το σπρώχνουν στα βράχια, στον κυματοθραύστη της μαρίνας.

Ένα φουσκωτό, που είχε σπεύσει σε βοήθεια, δεν κατάφερε να το προσεγγίσει εξαιτίας της θαλασσοταραχής.

Τελικά, όμως, οι 9 Ρώσοι τουρίστες κατάφεραν να βγουν σώοι από το σκάφος.

Πηγή: notia.gr

