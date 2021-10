Παράξενα

Θεσσαλονίκη: πήγαν να κάνουν εκταφή και βρήκαν τον τάφο άδειο

Δυο αδέρφια θέλησαν να παραλάβουν τα οστά της μητέρας τους για να τα μεταφέρουν στον τόπο καταγωγής της, αλλά ο τάφος ήταν άδειος. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη.

Μία μακάβρια υπόθεση απασχόλησε τις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης, όταν συγγενείς θανούσας βρήκαν άδειο τον τάφο της, κατά την ανακομιδή των οστών, στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Οι αρχές του νεκροταφείου, δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν τι συνέβη, ενώ οι συγγενείς παραμένουν με άλυτα τα ερωτήματα.

Τα δύο αδέρφια δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν τον Ιούνιο του 2018, πήγαν να κάνουν εκταφή για να παραλάβουν τα οστά της νεκρής μητέρας τους. Είχαν εξαφανιστεί και ο τάφος ήταν άδειος.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, ύστερα από μήνυση των δύο παιδιών της θανούσας. Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν, για περιύβριση νεκρού δια παραλείψεως, η διευθύντρια των νεκροταφείων, ο προϊστάμενος και ο υπάλληλος ανακομιδής.

Οι συγγενείς της γυναίκας είχαν σκοπό να μεταφέρουν τα οστά στον τόπο καταγωγής της, μετά την παρέλευση της τετραετίας από την ταφή στη Θέρμη.

