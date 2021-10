Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η “θυμωμένη” Πανσέληνος και η 28η Οκτωβρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτική η Πανσέληνος. Τα ζώδκα που θα τους έρθουν... τα πάνω-κάτω.

"Δύσκολη και βαριά είναι Πανσέληνος του κυνηγού" που πραγματοποιείται στον άξονα Κριού-Ζυγού, είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων στο «Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, η Πανσέληνος φέρνει εντάσεις και βία και οδηγεί τις καταστάσεις σε ετροχιασμό, συμπληρώντας ότι η μόνη λύση είναι η αυτοσυγκράτηση.

Για το τέλος η Λίτσα Πατέρα μας άφησε την καλή είδηση λέγοντας "πως η επόμενη Πέμπτη, ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα είναι μία πάρα πολύ καλή ημέρα για όλα τα ζώδια"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, αναφέροντας αναλυτικά πώς θα επηρεάζει κάθε ζώδιο η Πανσέληνος.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέας Μικρούτσικος: στην Εντατική ξανά

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης