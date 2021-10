Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Ξεκίνησε η δίκη - Απών ένας από τους κατηγορούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου θέλησε να εισέλθει στην δικαστική αίθουσα. Με καθυστέρηση ξεκίνησε η διαδικασία και περιορισμένη δημοσιογραφική κάλυψη.

Με αιτήματα για εξεύρεση μεγαλύτερης αίθουσας ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης του αποτρόπαιου θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου από το εδώλιο του οποίου απουσίαζε ένας εκ των έξι κατηγορουμένων.

Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση, καθώς δεκάδες από τους πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί σε συμπαράσταση συγγενών και φίλων του 33χρονου θύματος, θέλησε να εισέλθει στη δικαστική αίθουσα για να παρακολουθήσει τη δίκη.

Στο δικαστήριο εκφωνήθηκαν τα ονόματα των 41 μαρτύρων κατηγορίας, ενώ η πολιτική αγωγή, που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, έθεσε θέμα για την αλλαγή αίθουσας που να δίνει τη δυνατότητα να παραβρεθούν οι παράγοντες της δίκης, εκπρόσωποι από τη Διεθνή Αμνηστία και από την ΛΟΑΤΚΙ, συγγενείς, αλλά και δημοσιογράφοι για τη δημοσιοποίηση της δίκης τηρουμένων των μέτρων για την πανδημία.

Το αίτημα έθεσε η εκ των συνηγόρων της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, Άννυ Παπαρούσου, η οποία τόνισε ότι η δίκη αφορά υπόθεση με μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον και επομένως ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής της. Το θέμα τέθηκε από την αρχή, με την εκφώνηση της υπόθεσης, πριν την κλήρωση των ενόρκων, καθώς η πρόεδρος δεν επέτρεψε την είσοδο σε κανένα δημοσιογράφο.

Στο αίτημα συναίνεσε και η υπεράσπιση ζητώντας να ληφθούν υπόψη σε κάθε περίπτωση οι υγειονομικοί κανόνες βάση των διατάξεων για τον COVID-19. Η υπεράσπιση επεσήμανε, παράλληλα, ότι θα πρέπει να βρεθεί αίθουσα που να διαθέτει τεχνική υποδομή για την προβολή του υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία.

Οι συνήγοροι των τεσσάρων κατηγορούμενων αστυνομικών τόνισαν ότι το ζήτημα της δυνατότητας προβολής των βίντεο από τον θάνατο του 33χρονου είναι κρίσιμο, ώστε να αποσαφηνιστεί η θέση και η στάση ενός εκάστου κατηγορούμενου για την ποινική αποτίμηση που θα κάνει το δικαστήριο.

Το δικαστήριο αποφάσισε την εκδίκαση στην παρούσα αίθουσα ορίζοντας ότι παρόντες, πλην των παραγόντων για την διεξαγωγή της δίκης, θα μπορούν να είναι τέσσερις δημοσιογράφοι, ένας από την Διεθνή Αμνηστία, ένας από το Παρατηρητήριο για τη δίκη και ένας από τη ΛΟΑΤΚΙ οργάνωση.





Ειδήσεις σήμερα:

Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ σκοράρει κατά ριπάς και γράφει… ιστορία

Λασίθι : Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η “θυμωμένη” Πανσέληνος και η 28η Οκτωβρίου (βίντεο)