“Το Πρωινό”: ο Δελαπόρτας για την Βουγιουκλάκη, τα μαλλιά του και την Βλαχοπούλου

Ο Μάκης Δελαπόρτας μοιράζεται ιστορίες που έχει ο ίδιος ζήσει με τα «ιερά τέρατα» της μεγάλης οθόνης.

Για την παλιά γενιά των Ελλήνων ηθοποιών, τα «ιερά τέρατα» της μεγάλης οθόνης μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό» ο ηθοποιός Μάκης Δελαπόρτας.

«Γνώρισα από κοντά όλους αυτούς τους μύθους, όμως δεν τους απομυθοποίησα, κάτι που θα γινόταν αν είχαν τέτοιες συμπεριφορές», είπε συγκρίνοντας με τους συναδέλφους του, της σημερινής γενιάς και θέλοντας να δείξει την ταπεινότητα που είχαν τότε, έδωσε το παράδειγμα της Ρένας Βλαχοπούλου που έλεγε: «μα τις βρίσκουν και γελάνε μαζί μου;».

Ερωτηθείς για το αν υπήρχαν και τότε κακοποιητικές συμπεριφορές, ο ηθοποιός και βιογράφος απάντησε πως «μέσα σε όλες τις βιογραφίες που έκανα, που έχουν φτάσει τις 50, ο Μινωτής είχε μια πατριαρχική νοοτροπία με τους ηθοποιούς, ότι ‘εγώ μιλάω και κανένας άλλος’». Ενώ και η Μαρίκα Κοτοπούλη, «η πρώτη γυναίκα θιασάρχης, έλεγαν ότι ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος».

Όσο για τον Γιάννη Δαλιανίδη, με τον οποίο ο Μάκης Δελαπόρτας είχε συνεργαστεί στη σειρά «Το Ρετιρέ», περιέγραψε ότι ήταν «απαιτητικός και «σκληρός». Μάλιστα, όταν έβαψε τα μαλλιά του μαύρα – για να παίξει το ρόλο ενός φτωχού παιδιού – και τον είδε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, του είπε: «Καλέ ποιος σου μουτζούρωσε το κεφάλι;».

«Ο Δαλιανίδης ήταν πολύ απαιτητικός. Όλοι του χρωστάμε, γιατί καθιέρωσε τους πάντες. Δεν ανεχόταν λάθη ή να μην έχεις διαβάσει τα λόγια σου», είπε ξεκαθαρίζοντας όμως πως «ποτέ δε με είχε προσβάλλει».

«Οι παλιοί ήταν πολύ εξοικειωμένοι και δεν κολλούσαν», ανέφερε για τους μεγάλους ηθοποιούς, ενώ ως βασικά παραδείγματα αυτοσχεδιασμού, ανέφερε τους Χατζηχρήστο, Αυλωνίτη, Σταυρίδη και Ρένα Βλαχοπούλου. Η τελευταία, μάλιστα, προσέθετε τόσα πολλά δικά της λόγια που καθυστερούσαν να τελειώσουν οι παραστάσεις.

Ο Μάκης Δελαπόρτας σκηνοθετεί την παράσταση «Η Κυρία Επιθεώρηση», η οποία ανεβαίνει στο θέατρο «Βέμπο», με πρωταγωνιστές την Ελένη Καστάνη, τον Γιάννη Ζουγανέλη, τη Ζέτα Δούκα και τον Κώστα Μακεδόνα σε ρόλο έκπληξη, μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς τέλος για το θέμα που έχει προκύψει με την Έλλη Λαμπέτη, έφερε ως παράδειγμα το ανάλογο περιστατικό με την Ρένα Βλαχοπούλου. «Ήμουν δίπλα στο σπίτι της Ρένας που ρήμαζε για χρόνια. Κι έλεγα: ας το πάρει κάποιος να σωθεί. Το πήραν και το έκαναν ‘Βίλλα Ρε’ (από το Ρένα)».

Και κατέληξε: «από το να ρημάζουν και να μένουν στην αφάνεια κάποια σπίτια, είναι πιο ωραία να λένε: ‘εδώ έμενε κάποτε η Λαμπέτη’».

