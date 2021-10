Παράξενα

Επική γκάφα: Προβλήθηκε… πορνό σε δελτίου καιρού

Το ειδησεογραφικό δίκτυο KREM ζήτησε συγγνώμη για το ακατάλληλο θέαμα.

Τον γύρο των social media κάνει μια επική γκάφα που σημειώθηκε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Ενώ η μετεωρολόγος του ειδησεογραφικού δικτύου KREM βρισκόταν στον τηλεοπτικό αέρα με το δελτίο καιρού, ακριβώς από πίσω της άρχισε να προβάλλεται ένα βίντεο πορνό.

Το ..άβολο αυτό περιστατικό σημειώθηκε στις 18:30 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και οι τηλεθεατές έβλεπαν στους δέκτες τους πορνό επί 13 δευτερόλεπτα. Η μετεωρολόγος Michelle Boss και ο συμπαρουσιαστής της Cody Proctor – όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στο βίντεο – δεν αντέδρασαν, μάλλον γιατί δεν είχαν ιδέα για τα ανάρμοστα πλάνα.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για το ατυχές περιστατικό.

Σύμφωνα πάντως με την αστυνομία, μετά τα πλάνα με την ολόγυμνη γυναίκα κατά την διάρκεια του δελτίου πολλοί πολίτες τηλεφώνησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να εκφράσουν την ανησυχία τους.

Από την πλευρά του, το ειδησεογραφικό δίκτυο KREM ζήτησε συγγνώμη για το ακατάλληλο θέαμα και δεσμεύτηκε ότι δεν θα υποπέσει ξανά σε τέτοιο ατόπημα. «Εργαζόμαστε με υπευθυνότητα για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συμβεί ξανά κάτι τέτοιο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

