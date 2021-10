Συνταγές

Συνταγή για μπιφτέκια γαλοπούλας από τον Πέτρο Συρίγο

Εύκολα να τα πετύχεις κι ακόμα ευκολότερο να τα φας τα μπιφτέκια γαλοπούλας.

Μπιφτέκια γαλοπούλας δια χειρός Πέτρου Συρίγου!

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα "μυστικά" για υπέροχα, αφράτα και πεντανόστιμα μπιφτέκια γαλοπουλας με το πιο γευστικό αρωματισμένο βούτυρο κόλαση.

Δες βήμα - βήμα την συνταγή:

Συστατικά για τα μπιφτέκια γαλοπούλας

600 γρ. κιμά από στήθος γαλοπούλας

4 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 λευκό ξερό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

1 κ.τ.γ μουστάρδα Dijon

1 κ.τ.γ σάλτσα Worcestershire

4 κ.τ.σ ξερό ψωμί του τοστ ξερό τριμμένο

1 ασπράδι αυγού

2 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.τ.σ πιπεριά κόκκινη ψιλοκομμένη

1 κ.τ.γ πάπρικα

3 κ.τ.σ παρμεζάνα

Αλάτι και πιπέρι

Αρωματικό Βούτυρο:

200 γρ βούτυρο φρέσκο

1 κ.σ. μαϊντανό πολύ καλά ψιλοκομμένο

1 κ.σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

1 κ.γ. σκόνη από σκόρδο

Αλάτι και πιπέρι

Η συνταγή για μπιφτέκια γαλοπούλας

Ζητάμε από τον κρεοπώλη μας να μας περάσει μια φορά τον κιμά από τη μηχανή και να μην έχει δέρμα.

Τρίβουμε στο μουλτι το κρεμμύδι και το Στραγγίζουμε από τα υγρά του.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά από την γαλοπούλα.

Προσθέτουμε όλα τα υλικά και το ασπράδι ελαφρώς χτυπημένο.

Αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε και πάπρικα.

Προσθέτουμε την τριμμένη παρμεζάνα.

Ανακατεύουμε καλά και το βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει για μια ώρα τουλάχιστον.

Πλάθουμε τα μπιφτέκια και τα βάζουμε πάνω σε ένα κομμάτι λαδόκολλας και τα ξαναβάζουμε στο ψυγείο μέχρι να έρθει η ώρα για να τα ψήσουμε.

Ψήνουμε σε σχαροτήγανο ή στον φούρνο.

Μπορούμε να τα γεμίσουμε με ένα κομμάτι στρόγγυλο τυρί κασέρι η γραβιέρα.

Τα σερβίρουμε με ένα κομμάτι αρωματικό βούτυρο από πάνω.

Αρωματικό Βούτυρο:

Αφήνουμε το βούτυρο να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Προσθέτουμε όλα τα αλλά υλικά και τα ανακατεύομαι καλά.

Το απλώνουμε σε μια λαδόκολλα και το ρολάρουμε να πάρει το σχήμα λουκάνικου.

Το βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει και μετά κόβουμε ένα κομμάτι, βγάζουμε την λαδόκολλα και το βάζουμε πάνω στο καυτό μπιφτέκι της γαλοπούλας.

Τα μπιφτέκια μπορούμε να τα συνοδέψουμε με ένα ρύζι με την φλούδα του η με ένα ανάμικτο άγριο ρύζι με κίτρινο.

Άλλη εκδοχή είναι με μια σαλάτα από καρδιές μαρουλιού, ντομάτα, φρέσκο κρεμμύδι και αβοκάντο με μια Βινεγκρέτ από γιαούρτι και λεμόνι.

