Κορονοϊός - Τσιόδρας: Οι εμβολιασμοί έσωσαν 8400 ζωές στην Ελλάδα (βίντεο)

Αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων στη χώρα μας, παρουσίασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Με τους εμβολιασμούς έχουμε αποφύγει περίπου 8.400 θανάτους και 5.560 νοσηλείες στις ΜΕΘ, σύμφωνα με την ανάλυση της εμβολιαστικής προσπάθειας στην πατρίδα μας που παρουσίασε ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Yπουργείου Υγείας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Σωτήρης Τσιόδρας.

Τα εμβόλια έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα σχετικά με τη σοβαρή νόσο σε όλες τις ηλικίες, μειώνουν τον κίνδυνο όχι μόνο στις μεγαλύτερες αλλά και στις μικρότερες ηλικίες είπε ο κ. Τσιόδρας.

Υπάρχει μείωση κατά 91% ή στο ένα δέκατο από τον πλήρη εμβολιασμό έναντι θανάτου από COVID-19 για όλες τις ηλικίες, τόνισε.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στη μετάλλαξη Δέλτα, λέγοντας ότι προ Δέλτα η αποτελεσματικότητα των εμβολίων ήταν από 92% έως 98%, ενώ μετά την εμφάνιση της Δέλτα η αποτελεσματικότητα κυμαίνεται από 71% έως 96%. Διατηρείται, δηλαδή, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μετά τη Δέλτα περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει υψηλή αποτελεσματικότητα και για νοσηλείες σε ΜΕΘ στη μετά Δέλτα περίοδο, από 91 έως 98%.

«Το εμβόλιο εξακολουθεί να λειτουργεί», σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και έναντι της μετάλλαξης “Δέλτα Plus”, διαβεβαίωσε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος το πρωί στον ΑΝΤ1.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ανακοινώθηκαν 3.739 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ ανησυχία προκαλεί η αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων ασθενών.

