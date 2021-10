Αθλητικά

“Το Πρωινό”: Ο Κριστιάν Καρεμπέ σε βίντεο κλιπ της Heaven (βίντεο)

Η συμμετοχή – έκπληξη του Κριστιάν Καρεμπέ σε βίντεο κλιπ Ελληνίδας τραγουδίστριας.

Ο Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" για τη συμμετοχή - έκπληξη σε βίντεο κλιπ της Ναϊρας Αλεξοπούλου για το τραγούδι "Είσαι τρελός" που κυκλοφορεία από τη Heaven, την εμπειρία του, τον Μακρόν, τον Γιώργο Ανατολάκη και την πρόταση από το Survivor.

Αναφορικά για την εμπειρία του ως ηθοποιός στο βίντεο κλιπ ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού είπε: «Φυσικά το διασκέδασα, περάσαμε όμορφα και ελπίζω να τα πήγα καλά ως ηθοποιός».

Όταν ρωτήθηκε για το αν του αρέσει η ελληνική μουσική, απάντησε καταφατικά, λέγοντας ότι «πήγαινα στα μπουζούκια πριν την πανδημία».

Για το ποδοσφαιρικό ματς που έπαιξε με τον Εμάνουελ Μακρόν τόνισε ότι «ήταν πολύ όμορφη εμπειρία και προνόμιο να είσαι κοντά στον Πρόεδρο της Γαλλίας» ενώ κατόπιν ρωτήθηκε και για τον Ανατολάκη, τη δουλειά του ως κούριερ και την πρόσληψη του πλέον από τον Ολυμπιακό.

«Δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτές τις φήμες, δεν ισχύουν» είπε και επιβεβαίωσε πως ο Μανιάτης με τον Ανατολάκη θα είναι στη Β’ ομάδα των «ερυθρολεύκων».

Όσον αφορά στο Survivor, είπε ότι είχε πρόταση από το γαλλικό και το ισπανικό.

Δείτε όσα είπε στο "Πρωινό" ο Κριστιάν Καρεμπέ:

