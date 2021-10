Life

Lilibet Diana: Λιώνει ο Πρίγκιπας Χάρι με την κόρη του!

Την νανουρίζει διαβάζοντας της ιστορίες!

Ο Πρίγκιπας Harry είναι ένας ευτυχής πατέρας που απολαμβάνει να περνά χρόνο με τα παιδιά του, ειδικά τώρα που έχει απομακρυνθεί από τις βασιλικές του υποχρεώσεις.

Όπως αποκάλυψε πηγή κοντά στην οικογένεια, ο Δούκας του Sussex διαβάζει ιστορίες για ύπνο στη μικρή του Lilibet και λατρεύει να περνά χρόνο μαζί της.

