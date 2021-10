Life

The 2Night Show: οι καλεσμένοι της Τετάρτης

Ο Θοδωρής Φέρρης μιλάει για την επιστροφή του στις πίστες και η Ιωάννα Λίλη για την αποχή της από το modeling.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Φέρρη, τον αγαπημένο ερωτικό τραγουδιστή που επέστρεψε στην πίστα του Romeo μετά από τόσο καιρό καραντίνας.

Ο Θοδωρής, με χιουμοριστική διάθεση, μιλά για τα κιλά που πήρε, αλλά και πώς κατάφερε να τα χάσει, θυμάται το γουρλίδικο ρούχο που φορούσε στις εμφανίσεις του, επί τρία χρόνια, αλλά και τον παιδικό του έρωτα που τον έριξε στα πατώματα. Τέλος, κοντράρει με τον Γρηγόρη τις μουσικές του γνώσεις και τραγουδάει με την ορχήστρα του όπως μόνο εκείνος ξέρει!

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» και η Ιωάννα Λίλη. Η όμορφη Θεσσαλονικιά παρουσιάστρια αναπολεί λαμπερές στιγμές του modeling και εξηγεί γιατί απέχει τα τελευταία χρόνια.

Ποια είναι η άποψή της για το «GNTM»; Πώς είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης ως πατέρας και σύζυγος; Γιατί εμφανίστηκε στο στούντιο κρατώντας το μπαστούνι της; Η εντυπωσιακή Ιωάννα απαντάει σε όλα και στο τέλος αποδέχεται με χαρά την πρόσκληση του Γρηγόρη για παιχνίδι, χωρίς να γνωρίζει τι την περιμένει!

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

