Europa League – Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Οι πρωταθλητές ταξιδεύουν στη Γερμανία, αποφασισμένοι να μην γυρίσουν….με άδεια χέρια.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό ματς στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα πετάξουν σήμερα για τη Γερμανία με τον Πέδρο Μαρτίνς να παίρνει μαζί του 24 ποδοσφαιριστές. Μοναδικοί απόντες θα είναι οι τραυματίες Μάρκοβιτς και Φορτούνης.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για να καταθέσει για την υπόθεσή του στο δικαστήριο για το θέμα με τον Καρίμ Μπενζεμά, θα ενσωματωθεί το βράδυ με την υπόλοιπη αποστολή στη Γερμανία.

Επίσης στην αποστολή είναι και οι Τζολάκης και Σουρλής οι οποίοι είχαν μπει σε προληπτική καραντίνα μετά τα κρούσματα που βρέθηκαν στην Εθνική ελπίδων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Την τελευταία τους προπόνηση πριν τον αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 3η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Europa League, πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο κ. Πέδρο Μαρτίνς γύμνασε τους παίκτες του στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη και στη συνέχεια ανακοίνωσε την αποστολή που θα πετάξει για Γερμανία.

Αναλυτικά: Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Καρμπόβνικ, Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος, Ο. Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Κούντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Μασούρας, Βρουσάι, Ονιεκουρού, Λόπες, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.

