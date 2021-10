Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανησυχία για τη βόρεια Ελλάδα

Στο «κόκκινο» οι ΜΕΘ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Ξεκινούν εφημερίες χωρίς κρεβάτια. Συνάντηση Τζιτζικώστα - Ζαούτη. Τρομάζει η αύξηση των κρουσμάτων.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Χαραλαμπάκου, Βαγγέλης Κοκολάκος

Ανήσυχοι είναι οι επιστήμονες για την αύξηση των κρουσμάτων. Σήμερα για τρίτη ημέρα καταγράφηκε υψηλός αριθμός νέων μολύνσεων. Στο επίκεντρο είναι η βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία, με τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά να μπαίνουν επίσης στο «κόκκινο» του επιδημιολογικού χάρτη. Προβληματισμός υπάρχει και για τις εορταστικές εκδηλώσεις εν όψει του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτώβριου στη Θεσσαλονίκη.

Με τον καθηγητή Αλκιβιάδη Βατόπουλο να εκφράζει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την άποψη ότι, «καλό είναι να αποφεύγονται συνωστισμοί που μπορούν να αποφευχθούν. Τώρα, αν μπορεί να γίνει η παρέλαση τηρώντας μία διαδικασία, χωρίς πολλούς θεατές, θα μπορούσε να γίνει».

Από την Τρίτη 26 Οκτωβρίου θα στηθεί μια κινητή μονάδα εμβολιασμού στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να εμβολιάζονται πολίτες, όλων των ηλικιών, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν το πρωί ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλής Ζαούτης, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. «Τα μέτρα θα τηρηθούν» τονίζει ο δήμαρχος για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

«Περιμένουμε νέο κύμα», είπε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του.

«Για τους εμβολιασμένους δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα ή τουλάχιστον δεν θα έχουν τον χαρακτήρα των μέτρων που ζήσαμε ως τώρα. Όπως έχετε δει, ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει να βγει η μάσκα από όλους τους χώρους, όπως γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφους.

Περιμένουμε ότι θα υπάρξει νέο κύμα. Δεν είπε κανείς ότι ο κορονοϊός έχει τελειώσει. Περιμένουμε ότι με τον χειμώνα θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Η επιθυμία μας είναι ξεκάθαρη ότι δεν κλείνουμε την κοινωνία, από εκεί και πέρα είμαστε σε συνεννόηση με τους επιστήμονες», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η πίεση στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας παραμένει μεγάλη, ενώ την ίδια ώρα, αύξηση των κρουσμάτων παρουσιάζεται και στα παιδιά που αποτελούν το 30% των νέων μολύνσεων», ανέφερε σε δηλώσεις του σήμερα ο Νικόλαος Τζανάκης.





Οι ΜΕΘ των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, άλλωστε, αρχίζουν να εμφανίζουν εικόνες του προηγούμενου χρόνου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, κατά τη χθεσινή εφημερία στο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όλα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ήταν γεμάτα, άδειασε μόνο ένα, καθώς ένας συνανθρώπος μας έχασε τη ζωή του. Όσον αφορά τις απλές κλίνες τα 78 κρεβάτια ήταν γεμάτα και αναγκάστηκαν να ανοίξουν αλλά δύο παίρνοντας από την παθολογική, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δέχονται μεγάλη πίεση από νοσοκομεία της Περιφέρειας στη βόρεια Ελλάδα, τα οποία και αυτά δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

Τη σκυτάλη πήρε σήμερα το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στο οποίο επίσης οι κλίνες ΜΕΘ είναι γεμάτες.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με μια πρωτοβουλία του προσπαθεί να βοηθήσει να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού, δημιουργώντας εμβολιαστικό κέντρο στο ισόγειο του Πανεπιστημίου.

Μάλιστα ήδη οι πρώτοι 15 φοιτητές έκλεισαν για σήμερα τα ραντεβού τους και όπως αναφέρουν από την πρυτανεία, τις επόμενες ημέρες αναμένεται τα ραντεβού να αυξηθούν κι άλλο.

Συνάντηση Τζιτζικώστα – Ζαούτη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Θεοκλή Ζαούτη είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συζήτησαν για θέματα συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον ΕΟΔΥ. Επισκέφτηκαν το κέντρο διενέργειας ελέγχων για κορονοϊό του ΕΟΔΥ, που εδρεύει στη Βίλα Αλλατίνι και συζήτησαν για την προοπτική να δημιουργηθούν ανάλογα κέντρα σε κτίρια υπηρεσιών της Περιφέρειας σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες εκτός Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη, ότι ο Οργανισμός στο επόμενο διάστημα θα διαθέσει δυο κινητές εμβολιαστικές μονάδες προκειμένου να πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν δυσκολία πρόσβασης στα αστικά κέντρα. Οι κινητές μονάδες θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμούς στις περιοχές ευθύνης της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ελλάδας, καλύπτοντας έτσι όλη την Κεντρική Μακεδονία και δίνοντας σε περισσότερους πολίτες εύκολη και άμεση πρόσβαση στο εμβόλιο.

