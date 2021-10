Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: “Αν ήταν ληστής θα ζούσε”, κατέθεσε ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας, η μητέρα και ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου κατέθεσαν την πρώτη μέρα της εκδίκασης για τη δολοφονία του.

«Το παιδί μου δεν μπήκε για να κλέψει. Μακάρι να ήταν ληστής και να τον έπιαναν γιατί θα ήταν εδώ κατηγορούμενος. Ζωντανός».

Ο πατέρας του 33χρονου ακτιβιστή, Ευθύμιος Κωστόπουλος, ανέβηκε πρώτος μάρτυρας στο βήμα να καταθέσει για τον βάναυσο θάνατο του γιου του. Ο μάρτυρας, που όπως είπε, είχε τρία παιδιά και τώρα έχει δύο, κατέθεσε στο ΜΟΔ πως είναι οργισμένος για όσα έγιναν εκείνο το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου 2018.

«Είδα το βίντεο. Είχαν κάτω το παιδί μέσα στα αίματα και το κλωτσοπατούσαν. Και πριν λίγους μήνες ένας σκότωσε ένα γατάκι και τώρα είναι μέσα. Και αυτοί είναι έξω! Πώς είναι δυνατόν; Συγγνώμη για την οργή μου, αλλά έχω θυμό μέσα μου για αυτό που συνέβη! Δεν είναι πράγματα αυτά σε μια πολιτισμένη χώρα».

Με ένταση και θυμό, ο κ. Κωστόπουλος, που μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του έχει μετακομίσει από την Αμερική όπου κατοικούσε μόνιμα, αναφέρθηκε στη στάση των αστυνομικών μετά τον θάνατο του Ζακ: «Για εμένα οι αστυνομικοί είναι διπλά δολοφόνοι. Απέκρυψαν στοιχεία. Έκαναν έλεγχο στο κινητό τού γιου μου και όχι στων κατηγορουμένων».

Ο πατέρας του Ζακ, τόνισε πως ο γιος του δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα και ούτε ήταν αυτό που θα αποκαλούσε κάποιος "περιθωριακός". Όπως κατέθεσε, ο 33χρονος είχε την απόλυτη στήριξη τους οικονομικά και εργαζόταν ο ίδιος. Όπως είπε ήταν «ένας κοινωνικός, χαρούμενος άνθρωπος. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσω χωρίς χρήματα κι εγώ. Ήμουν δίπλα του και το ήξερε. Μια μέρα πριν φύγω, μου είπε να πάμε στα κλαρίνα και πήγαμε. Ήταν χαρούμενος, είχε διάθεση».

Ο Ευθ. Κωστόπουλος είπε επίσης ότι ο γιος του είχε δεχτεί επιθέσεις στον παρελθόν και είχε γράψει άρθρα κατά της βίας. «Δεν ήταν βίαιος, κάθε άλλο. Όταν μας είπαν ”ο Ζαχαρίας πήγε και λήστεψε” κανείς δεν το πίστεψε. Δήλωνε κατά της βίας και θα ήταν ο ίδιος βίαιος; Δεν στέκει αυτό. Μακάρι να ήταν ληστής και να τον έπιαναν. Θα ήταν εδώ και ζωντανός. Πολλά είναι τα γιατί και θα τα δείτε κι εσείς» τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις διευκρίνισε πως ο 33χρονος Ζακ δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας.

Μητέρα Ζακ: Γιατί τόσο μίσος;

«Ρατσιστικό έγκλημα» χαρακτήρισε τον βάναυσο θάνατο του αδελφού του ο Νίκος Κωστόπουλος, που κατέθεσε στο δικαστήριο λίγο πριν ανέβει στο βήμα η μητέρα του 33χρονου ακτιβιστή, η οποία ζήτησε από τους δικαστές να ρωτήσουν τον κοσμηματοπώλη τον οποίο αποκάλεσε «τέρας» να τους εξηγήσει «γιατί ήρθε αυτό το μίσος».

Η τελευταία μάρτυρας της σημερινής διαδικασίας, η κ. Ελένη Κωστοπούλου, που είδε από τα βίντεο τον φρικιαστικό θάνατο του γιου της, παρακάλεσε τους δικαστές να μην αφήσουν «την κοινωνία να γίνει έτσι που ένας να σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο και να λέει οποιαδήποτε δικαιολογία».

Η κ. Κωστοπούλου κατέθεσε σε φορτισμένο κλίμα πως ούτε η περιουσία ούτε τίποτε «δεν δικαιολογεί τον φόνο ενός ανθρώπου».

Αναφερόμενη στον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη, η μάρτυρας είπε πως δεν ισχύουν όσα ισχυρίζονται περί άμυνας. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σε άμυνα, θα μπορούσαν να τον αφήσουν μέσα στο μαγαζί και να κάνουνε τη σύλληψη του. Και έτσι ίσως το παιδί μου να ήταν εδώ και να σας έλεγε γιατί μπήκε στο μαγαζί και να μην ήταν μέσα σε ένα υγρό τάφο, και να μάθω και εγώ γιατί μπήκε σε αυτό το μαγαζί. Σας παρακαλώ κάνετε το για την οικογένεια σας».

Η μάρτυρας, που τα λόγια της συγκίνησαν πολλούς μέσα στην δικαστική αίθουσα, είπε:

«Έφτασε η μέρα που κυνηγημένος φτάνει στο καταραμένο μαγαζί και δέχεται μίσος του τέρατος και δεν ξέρουμε, γιατί ήρθε αυτό το μίσος; Τι κρύβεται πίσω; Θα του έπαιρνε τα κοσμήματα του και τα χρυσαφικά του; Αφού δεν έγινε αυτό. Θέλω να τους ρωτήσετε, γιατί; Οι δικαιολογίες τους δεν στέκουν. Έχουν πει ψέματα για να στηρίξουν αυτές τις απάνθρωπες και βίαιες πράξεις τους, δεν έχω λόγια να περιγράψω τις πράξεις τους. Η αστυνομία δεν τον προστάτευσε. Η εικόνα είναι εκεί. Την έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι. Και τώρα είναι στα δικά σας χέρια και παρακαλώ μην αφήσετε την κοινωνία να γίνει έτσι που ένας να σκοτώνει έναν άλλο άνθρωπο και να λέει οποιαδήποτε δικαιολογία».

Όπως είπε η μητέρα του θύματος, «ο Ζαχαρίας ήταν πολύ αγαπητός» τονίζοντας πως δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ βία. «Εκείνη την στιγμή ήταν ένα παιδί τρομοκρατημένο και φοβισμένο. Δεν μας είπαν ποτέ γιατί».

Νωρίτερα ο αδελφός του θύματος Νίκος Κωστόπουλος, χαρακτήρισε τον θάνατο του Ζακ, «ρατσιστικό έγκλημα» τονίζοντας: «Για μένα είναι ρατσιστικό έγκλημα. Δεν γνωρίζω αν εκείνη την ημέρα είχε βαμμένα νύχια ή φορούσε άι λάινερ. Του άρεσε να είναι πολύχρωμος και όμορφος. Θεώρησαν ότι δεν αξίζει να ζει».

Συγκινημένος και με μεγάλη φόρτιση, ο αδελφός του Ζακ αναφέρθηκε σε «ολιγωρία» με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος όταν αμέσως μετά το έγκλημα ήρθε στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στους δύο πολίτες κατηγορούμενους, ο μάρτυρας κατέθεσε την πεποίθηση του πως «σε εμένα είναι ξεκάθαρο πως θέλησαν να τον δολοφονήσουν.. ο ένας κλώτσησε έναν άνθρωπο και βγήκε στις κάμερες και μιλούσε. Ο μεσίτης στο λογαριασμό του στο Twitter όπου φαίνεται η ρατσιστική του τάση, χλεύαζε τον αδελφό μου» όπως είπε προκαλώντας αντίδραση της υπεράσπισης του κατηγορούμενου μεσίτη που είπε ότι ο λογαριασμός είναι με το ψευδώνυμο «snake» και όχι με το όνομα του κατηγορούμενου.

Για την έρευνα της Αστυνομίας ο μάρτυρας κατέθεσε πως «χρειάστηκε να γίνω εγώ ερευνητής ή οι φίλοι μας και να πηγαίνουμε σε μαγαζιά να ζητάμε το βιντεοληπτικό υλικό. Υπήρχε ολιγωρία…πιστεύω ότι δεν ήθελαν να βρεθεί υλικό… προσπαθούσα να βρω τα περισσότερα στοιχεία…».

-Πρόεδρος: Πως εξηγείτε ότι μπήκε στο μαγαζί;

Μάρτυρας: Φοβισμένος ήταν. Του είχαν σπάσει το αυτοκίνητο. Έχει δεχθεί επίθεση στην Πατησίων από φασίστες ένα χρόνο πριν. Πιο κοντινό περιστατικό δεν γνωρίζω. Ήταν ένα παιδί που φοβόταν και πάντα είχε το νου του μην συμβεί κάτι. Κάποιος ή κάτι τον τρόμαξε και προσπάθησε να κρυφτεί κάπου, αλλά βρήκε το λάθος σημείο…

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 9 Νοεμβρίου.

O εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όπου παραβρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, δήλωσε «Τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου το αίτημα για δικαιοσύνη παραμένει. Και παραμένει και το αίτημα για τη μνήμη. Να μην ξεχάσουμε ότι ένας νέος άνθρωπος λιντσαρίστηκε, δολοφονήθηκε με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε όχι μόνο την οικογένεια και τους ανθρώπους του Ζακ Κωστόπουλου. Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε ακριβώς αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη και τον αγώνα για μια κοινωνία που δεν θα έχει χώρο για ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, για αόρατους ανθρώπους. Μια κοινωνία που θα μας χωράει όλες και όλους».

Η ΚΝΕ σε ανακοίνωση της αναφέρει «Η αποτρόπαια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ως αποτέλεσμα του άγριου ξυλοδαρμού του από καταστηματάρχες και αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας, πριν 3 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχαστεί! Μετά την απαράδεκτη κωλυσιεργία της δίκης, αλλά και την προσπάθεια ποινικής “αποδυνάμωσης” του αποτρόπαιου εγκλήματος, τόσο με ευθύνη της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της σημερινής της ΝΔ, αποτελεί λαϊκή απαίτηση να επισπευστεί η καταδίκη όλων των κατηγορουμένων, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τέτοιες εγκληματικές, βίαιες πράξεις δεν γεννιούνται σε “κενό αέρος”. Είναι αποτέλεσμα των κραυγαλέων κοινωνικών διακρίσεων, που γεννά και αναπτύσσει η βαρβαρότητα του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης και καταπίεσης που ζούμε. Αυτό είναι το πρόσφορο έδαφος που καλλιεργεί την ομοφοβία, τον ρατσισμό, καθιστά ανθρώπους κοινωνικά ευάλωτους και τελικά απροστάτευτους. Απαιτείται επαγρύπνηση και διαρκής συλλογική και οργανωμένη πάλη από τη νέα γενιά, το εργατικό, φοιτητικό, μαθητικό κίνημα, για να χτίσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι σε κάθε μορφή εκδήλωσης ρατσιστικής, ομοφοβικής συμπεριφοράς και βίας! Διεκδικούμε γενναία και ολόπλευρη κρατική και κοινωνική στήριξη των ατόμων που το ίδιο το σύστημα καθιστά ευάλωτους και τους περιθωριοποιεί. Δυναμώνουμε τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας στη μόρφωση, την εργασία, τη δημιουργική ζωή, για όλους και όλες».

Σε δήλωση του, ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναφέρει «στη Δίκη των Δολοφόνων του Ζακ, σήμερα, η Δικαιοσύνη έχει την ευκαιρία να εξιλεώσει την "καλή" κοινωνία αυτής της χώρας - την ίδια που προχτές αποφυλάκισε τον Οργανωτή της Δολοφονίας του Παύλου. Με μάτια πάνω στα τέρατα που σκότωσαν τον Ζακ, η σκέψη μας αφιερωμένη στη μνήμη του».

Ειδήσεις σήμερα:

Ανδρέας Μικρούτσικος: στην Εντατική ξανά

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης