ΚΙΝΑΛ: Ο Κεγκέρογλου κατέθεσε τις υπογραφές για την υποψηφιότητα του

Μια μέρα νωρίτερα από την λήξη της παράτασης, η κατάθεση των υπογραφών. Τι λέει ο βουλευτής και υποψήφιος για την θέση του Προέδρου, σε σχετική του ανακοίνωση.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές για την θέση του Προέδρου, Βασίλης Κεγκέρογλου, σε δήλωση του αναφέρει ότι «σήμερα, κατέθεσα 6.837 υπογραφές ενεργών πολιτών, φίλων και μελών του Κινήματος Αλλαγής από όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά μου».

Όπως τονίζει στη συνέχεια, «μέσα στον ελάχιστο χρόνο των πέντε (5) ημερών, πρόσφεραν απλόχερα την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά μέσα από την καρδιά μου».

Η παράταση για την κατάθεση των υπογραφών που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για τις εσωκομματικές εκλογές, ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στις 18:00.

