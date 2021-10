Κοινωνία

Τροχαία: 4 νεκροί μέσα σε 12 ώρες

Τέσσερις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από τροχαία δυστυχήματα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή της στην άσφαλτο σε διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα, τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε 12 ώρες.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κιλκίς, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε σε παρακείμενο τοίχο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Τέσσερις ώρες αργότερα, στις Σέρρες, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Παράλληλα, στην Αχαΐα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, υπό άγνωστες συνθήκες. Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Στη Σαντορίνη, νωρίς το πρωί της Τρίτης, ένας νέος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

