Life

“Rouk Zouk”: ο ΑΝΤ1 για την μετάδοση σχολίου ενός παίκτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο σταθμός σε ανακοίνωση του, για την διατύπωση ενός παίκτη και την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

Σε ανακοίνωση του ΑΝΤ1, αναφέρονται τα εξής:

«Οι διαχρονικές αρχές του ΑΝΤ1, από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε, είναι διαυγείς, διακριτές και σαφείς.

Συνεπώς, η ατυχής διατύπωση ενός συμμετέχοντος στο επεισόδιο της εκπομπής «Rouk Zouk» που προβλήθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, όχι μόνο δεν αντιπροσωπεύει τις αρχές μας, αλλά αποδοκιμάζεται πλήρως από τον ANT1.

Είναι προφανές, ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα μεταδόθηκε στον αέρα του σταθμού από πολύ σοβαρό λάθος.

Είναι αυτονόητο ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

“The 2Night Show” - Νίκος Μπάρκουλης: Η επιθυμία του πατέρα του, το tik tok και το bullying (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)