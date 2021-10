Life

“Game Of Chefs” - Kitchen Battles: “καυτή” μάχη την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόψε θα δούμε την 2η ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας με θέμα την ιταλική κουζίνα.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ με θέμα την ιταλική κουζίνα, όπου τα άτομα των ομάδων των Άγγελου Λάντου, Βασίλη Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβά, που δεν διαγωνίστηκαν στη 1η Ομαδική Δοκιμασία αυτής της εβδομάδας, θα διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ του Άγγελου Λάντου μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Μιχάλης Λαζαρίδης, Παναγιώτης Γιαννάκος και Γιάννης Κουτεράνης.

Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ του Βασίλη Μουρατίδη μαγειρεύουν οι Δημήτρης Καΐσης, Βασίλης Σωκιανός, ενώ ξαναμαγειρεύουν ο Γιώργος Καπενακάκης και ο Άγγελος Σακάι.

Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ του Άνταμ Κοντοβά μαγειρεύουν οι: Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Άλκης Μαρκογιαννάκης, ενώ ξαναμαγειρεύουν ο Γιώργος Μπερκάκης και ο Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου.

Αυτή τη φορά οι ομάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα πιάτο με γευστικά νιόκι, το οποίο θα περιλαμβάνει καλομαγειρεμένο κρέας και αρωματικά βότανα!

Η Ντορέττα ανακοινώνει πως μόνο ένας παίκτη θα μπει στο chefs’ market για να πάρει τα υλικά. Οι παίκτες που πηγαίνουν στο chefs’ market με το καλάθι τους για να πάρουν τα υλικά είναι ο Δημήτρης Καΐσης, ο Μιχάλης Λαζαρίδης και ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης. Όταν οι ομάδες γυρίσουν με τα υλικά τους στους πάγκους τους, η Ντορέττα τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να ανταλλάξουν τα καλάθια μεταξύ τους. Η ανακοίνωση δημιουργεί μεγάλο πανικό στις ομάδες! Η ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ δίνει το καλάθι της στην ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ, η ΓΚΡΙ στη ΧΑΚΙ και η ΧΑΚΙ στη ΜΠΛΕ.

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες , θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Tommaso D'acquisto, Γιάννης Γιαννοπουλάκης, Χρήστος Στάης, Στάθης Καραγιαννόπουλος, Λευτέρης Σουχάιμπ, Άρης Τσανακλίδης, Marcello Vitolo Nanninella, Ηλίας Τριάντης, Francesco Sirignano, Χριστίνα Τάραμα, Αντρέας Νίκας.

Γιατί ο Άγγελος Λάντος εκνευρίζεται με τον Βασίλη Μουρατίδη; Πώς το αντιμετωπίζει ο Βασίλης Μουρατίδης; Τι θέση παίρνει ο Άνταμ Κοντοβάς;

Γιατί η Γκρι ομάδα αναγκάζεται να «ζητιανέψει» υλικά από την Χακί ομάδα;

Σε ποια ομάδα θα στοιχίσει περισσότερο η ανταλλαγή των καλαθιών;

Γιατί ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης τα βλέπει όλα μαύρα;

Για ακόμη μια φορά, ο Άγγελος Λάντος ορίζει αρχηγό στην ομάδα του τον Μιχάλη Λαζαρίδη, γιατί θεωρεί ότι έχει εντυπωσιακή εξέλιξη. Θα τα καταφέρει ο Μιχάλης να ικανοποιήσει τον σεφ; Ή στο τέλος της δοκιμασίας θα αντιμετωπίσει έναν απογοητευμένο και εκνευρισμένο Άγγελο Λάντο;

Τι θα πουν αυτήν τη φορά οι γευσιγνώστες για τα πιάτα των ομάδων;

Πόσο κοντά θα είναι οι 3 ομάδες σε ψήφους; Ποια ομάδα θα κερδίσει;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

Facebook @gameofchefsgreece

Instagram @gameofchefsgr

Twitter @gameofchefsgr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος – 8χρονη: Η δικογραφία σε βάρος της θείας και τα χασιδόδεντρα δίπλα στα μνήματα

Νάουσα: Με κορονοϊό ολόκληρο χωριό μετά από γάμο

Facebook: Αλλάζει όνομα το δημοφιλές μέσο δικτύωσης