Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ανεμβολίαστοι: Κίνδυνος επαναμόλυνσης μετά από 16 μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι επαναλοιμώξεις με κορονοϊό θα γίνονται ολοένα συχνότερες.

Οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, μπορούν να αναμένουν ότι θα μολυνθούν ξανά μέσα σε ένα έως δύο χρόνια, εκτός και αν εμβολιαστούν ή φοράνε μάσκες συστηματικά, σύμφωνα με την πρόβλεψη ενός νέου μοντέλου Αμερικανών επιστημόνων. Με βάση την έως τώρα εξέλιξη του ιού SARS-CoV-2, υπολογίστηκε ότι ένας ανεμβολίαστος έχει κίνδυνο 50% να μολυνθεί για δεύτερη φορά κατά μέσο όρο 16 έως 17 μήνες μετά την πρώτη λοίμωξη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζέφρι Τάουνσεντ του Τμήματος Βιοστατιστικής της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γιέηλ των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό μικροβιολογίας "The Lancet Microbe", σύμφωνα με το "Nature" και τη "Γκάρντιαν", εκτιμούν ότι οι επαναλοιμώξεις θα γίνονται ολοένα συχνότερες.

Προειδοποίησαν ότι οι ανεμβολίαστοι μπορεί να κολλήσουν ξανά ακόμη και λίγους μήνες μετά την πρώτη φορά, γι' αυτό πρέπει να εμβολιαστούν, επειδή η φυσική ανοσία δεν τους προστατεύει για πολύ καιρό. Θα χρειαστούν περισσότερα δεδομένα σε βάθος χρόνου πάντως, για να γίνει γνωστό με μεγαλύτερη ακρίβεια πόσο διαρκεί η φυσική ανοσία έπειτα από μια λοίμωξη Covid-19.

Το νέο μοντέλο εκτιμά ότι ο μέσος κίνδυνος επαναλοίμωξης αυξάνεται κατά περίπου 5% τέσσερις μήνες μετά την πρώτη μόλυνση, για να φθάσει το 50% μετά από 16 έως 17 μήνες. Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρή μπορεί να είναι μια δεύτερη λοίμωξη στο ίδιο άτομο. Οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, όσον αφορά το πόσο ευάλωτοι είναι σε μια νέα μόλυνση από κορονοϊό και, αν όντως μολυνθούν ξανά, πόσο βαριά θα είναι η δεύτερη (ή η τρίτη) λοίμωξη.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ ορίζει ως επαναλοίμωξη μια επιβεβαιωμένη με τεστ λοίμωξη Covid-19 που συμβαίνει στον ίδιο άνθρωπο 90 μέρες ή περισσότερες μετά από μια προηγούμενη μόλυνση επιβεβαιωμένη επίσης με τεστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test σε 176 σημεία την Πέμπτη

Champions League - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρονάλντο “γύρισε” το ματς

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη