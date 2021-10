Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου έπαιξε καθοριστικό ρόλο

Στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, που διοργανώνονται στην Πύλο, παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Δήμο Πύλου – Νέστορος για την 194η επέτειο της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου και κατέθεσε στεφάνι στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.

Αμέσως μετά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η συμβολή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας, στην Επανάσταση του 1821 υπήρξε αποφασιστική. Επιστέγασμα ήταν η καταστροφή του τουρκοαιγυπτιακού στόλου στο Ναβαρίνο, στην πιο κρίσιμη καμπή του Αγώνα, από τον ενωμένο συμμαχικό στόλο.

Η νίκη αυτή υπήρξε καθοριστική για την τελική επικράτηση των Ελλήνων. Αναπτέρωσε το φρόνημά τους και οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Τιμάμε τους άνδρες που στην ιστορική αυτή ναυμαχία έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Τιμάμε ταυτόχρονα τη μακρά φιλία και τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν οι λαοί μας».

