Eurostat – πληθωρισμός: Στο 3,4% στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο

Στην τρίτη θέση με τα χαμηλότερα ποσοστά βρίσκεται η Ελλάδα.

Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2021, από 3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο πληθωρισμός στην ΕΕ ήταν 3,6% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο και 0,3% τον Σεπτέμβριο του 2020.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Μάλτα (0,7%), την Πορτογαλία (1,3%) και την Ελλάδα (1,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία και τη Λιθουανία (αμφότερα 6,4%) και την Πολωνία (5,6%). Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 25 κράτη-μέλη, μειώθηκε σε ένα κράτος μέλος, παρέμεινε σταθερός σε ένα.

Τον Σεπτέμβριο, η υψηλότερη συνεισφορά στο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+1,63 ποσοστιαίες μονάδες, pp), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (+0,72 pp), τα βιομηχανικά προϊόντα εκτός ενέργειας (+0,57 pp) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,44 pp).

