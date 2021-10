Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η Αστυνομία παρεμβαίνει όταν οι νόμοι παραβιάζονται

Στις πρυτανικές αρχές η ευθύνη εφαρμογής της νομιμότητας στα πανεπιστήμια τόνισε στην τελετή εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας».

Μια αστυνομία που έχει «καθοριστικό ρόλο» στην ελληνική κοινωνία και λειτουργεί «με σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους» περιέγραψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του προστάτη της Αγίου Αρτεμίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον προαύλιο χώρο της πρώην σχολής αξιωματικών του Σώματος.

«Ασφάλεια για όλους, ασφάλεια παντού. Αυτή είναι η αποστολή της ΕΛΑΣ» διεμήνυσε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Η αστυνομία παρεμβαίνει όταν οι νόμοι παραβιάζονται, υπηρετεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και συνδράμει όταν της ζητηθεί κάθε προσπάθεια της ελληνικής Πολιτείας σε κάθε έκτακτη ανάγκη» πρόσθεσε. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ακόμη πως «σε μια σύγχρονη κοινωνία μιλάμε για μια αστυνομία πολλαπλών ρόλων» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή που είχε τον περασμένο χρόνο «στην αποτροπή μιας ασύμμετρης απειλής όταν κράτησε όρθια τα σύνορά μας στον Έβρο απέναντι στην προσπάθεια της Τουρκίας να εργαλειοποιήσει δυστυχισμένους ανθρώπους».

Ως προς την αποτελεσματικότητα της ΕΛΑΣ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως καθημερινά προσθέτει νέες επιτυχίες στην εξιχνίαση εγκλημάτων, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τις ηλεκτρονικές απάτες, την ενδοοικογενειακή βία. «Η ΕΛΑΣ αποτελεί ισχυρό κρίκο στο μέτωπο της λογικής απέναντι σε εκείνους που επιβουλεύονται τη δημόσια υγεία διαδίδοντας ψέματα και θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο» είπε ακόμη. Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις διαδηλώσεις επισημαίνοντας πως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι κατοχυρωμένο χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως λίγες δεκάδες διαδηλωτών μπορούν να παραλύουν τη ζωή των πόλεων. «Έχουν γίνει υπερβολές. Η ελεύθερη μετακίνηση πρέπει να διασφαλίζεται, γι' αυτό και ο νόμος πλέον εφαρμόζεται σε απόλυτο βαθμό» σημείωσε.

Για τα πανεπιστήμια είπε πως «αποτελούν χώρους μόρφωσης και ελευθερίας και γι' αυτό «όσοι βρίσκονται εκεί, φοιτητές, καθηγητές και εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια». Στη συνέχεια έκανε λόγο για «απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει σε ορισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα λόγω της δύναμης της αδράνειας του παρελθόντος» για να προσθέσει πως «οι πρυτανικές αρχές έχουν την ευθύνη των σχεδίων ασφαλείας και εφαρμογής της νομιμότητας, όπως προβλέπει ο νόμος».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ακόμη πως ενισχύεται η παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές και πως θα προστεθούν νέες νυχτερινές περιπολίες, ενώ με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών θα απελευθερωθούν δυνάμεις από γραφειοκρατικές διαδικασίες. «Κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα για μια αστυνομία φιλική στον πολίτη, μια αστυνομία φιλική απέναντι στους νέους ανθρώπους» κατέληξε.

Στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της αστυνομίας αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αρχηγός του Σώματος, αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. «Τεχνολογία, καινοτομία, ψηφιακά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύονται κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Σώματος σύμμαχοί μας, επιταχυντές διαδικασιών, αλλά και εργαλεία για την ενεργοποίηση μηχανισμών διευκόλυνσης του πολίτη» σημείωσε. «Αυταπόδεικτα η υλοποίηση ενός ισχυρού ψηφιακού μηχανισμού θα ανυψώσει τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και θα επιφέρει ιδιαιτέρως ισχυρή προβλεψιμότητα και συνακόλουθα αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικών και παραβατικών φαινομένων». «Όροι, όπως ψηφιακή αστυνομία, πράσινη αστυνομία, αστυνομία εγγύτητας κυριαρχούν το 2021 και διανοίγουν νέες μελλοντικές προοπτικές, για την Ελληνική Αστυνομία» είπε.

Στο πλαίσιο του εορτασμού βραβεύτηκαν μέλη της αστυνομίας για το έργο τους, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου της συλλογής ιστορικών κειμηλίων της ελληνικής αστυνομίας. Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται στολές, κράνη, εξοπλισμός, υπηρεσιακές γραφομηχανές κλπ.

