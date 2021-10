Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: εκστρατεία ενημέρωσης του ΥΠΕΣ (εικόνες)

Στόχος της καμπάνιας, που ενεργοποιήθηκε με απόφαση του Μάκη Βορίδη, είναι η μέγιστη δυνατή επικοινωνία του νέου καθεστώτος για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την απλοποίηση της διαδικασίας της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις επόμενες εθνικές εκλογές της πατρίδας μας ενεργοποίησε τη σχετική εκστρατεία ενημέρωσης.

Στόχος της προωθητικής καμπάνιας, όπως έχει τεθεί από τον κ. Βορίδη, είναι η μεγιστοποίηση της επικοινωνιακής ωφέλειας και της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων του εξωτερικού στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Η ενημερωτική εκστρατεία επεξηγεί βήμα, βήμα τη διαδικασία εγγραφής των απόδημων Ελλήνων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έχουν όσοι Έλληνες του εξωτερικού:

έχουν διαμείνει δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 35 ετών

έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενημερωτική εκστρατεία προβάλλεται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του εξωτερικού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προβλέπεται και ο διαμοιρασμός έντυπου ενημερωτικού υλικού».

