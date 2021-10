Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Παντελώς ακατανόητες οι αντιδράσεις της

Το μήνυμα πως η Ελλάδα πορεύεται πάντα με σημαία και με κανόνα συμπεριφοράς το Διεθνές Δίκαιο, στέλνει με δήλωσή του μετά τις επαφές του στο Ομάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Και το ίδιο κάνουν και η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, τόνισε αναφερόμενος στη χθεσινή τριμερή.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της Τουρκίας αναφορικά με τις δύο συμφωνίες που υπέγραψε (Γαλλία, ΗΠΑ) η Ελλάδα, τη χθεσινή τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και την έκθεση της Κομισιόν, ο κ. Δένδιας απάντησε πως «ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά μέσα τουλάχιστον στο πλαίσιο των αρχών του Δικαίου, της καλής γειτονίας, της συνεννόησης μεταξύ των εθνών και των χωρών» και διαμήνυσε ότι οι συμφωνίες της Ελλάδας με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ είναι απολύτως ωφέλιμες και για το ΝΑΤΟ και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. «Οι τουρκικές αντιδράσεις εξηγούνται μόνο, το έχω ξαναπεί, αν η Τουρκία προσλαμβάνει τον εαυτό της ως επιτιθέμενο κράτος. Υπό οποιαδήποτε άλλη έννοια είναι παντελώς ακατανόητες» υπογράμμισε περαιτέρω.

Επανέλαβε πως οι συμφωνίες και οι κατανοήσεις της Ελλάδας δεν στρέφονται κατά κάποιου άλλου κράτους και βεβαίως δεν στρέφονται κατά της Τουρκίας. Ανέφερε πως η Τουρκία είναι καλοδεχούμενη να αποτελέσει μέρος αυτών των κατανοήσεων με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα αντιληφθεί ότι ο κανόνας είναι το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, θα παραιτηθεί από το casus belli εναντίον της Ελλάδας και επίσης θα συνυπογράψει τους κανόνες του Δικαίου της Θάλασσας, δηλαδή της UNCLOS.

Ανοίγεται στην Ελλάδα μια λαμπρή ευκαιρία να δει πέραν από τον στενό της ορίζοντα

Αναφερόμενος στη σημερινή του επίσκεψη στο Ομάν, είπε πως «είναι ο δεύτερος Έλληνας υπουργός που έρχεται στο Ομάν ιστορικά» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ανοίγεται στην Ελλάδα μια λαμπρή ευκαιρία να δει πέραν από τον στενό της ορίζοντα». Με τις χώρες του Κόλπου, και πέραν αυτών, με την Ινδία, την Αυστραλία, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, υπάρχει τεράστιο έδαφος συνεργασίας πάνω ακριβώς στο πλαίσιο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και το Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται πως κατά την επίσκεψή του στο Ομάν, πέρα από τον ομόλογό του Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Βusaidi, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον υπουργό του Βασιλικού Οίκου του Ομάν, στρατηγό Sultan bin Mohammed Al Nuamani, καθώς και με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών Ali bin Masoud Al Sunaidy. Κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν υπεγράφησαν η συμφωνία απαλλαγής θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων και το μνημόνιο κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις.

Nα αποχωρήσουν οι μισθοφόροι και τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη

Σε ό,τι αφορά την αυριανή του επίσκεψη στη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα επανήλθε στη χώρα αυτή με έναν σκοπό: Να βοηθήσει, μέσα στο πλαίσιο των δικών της δυνατοτήτων, να επανέλθει στον δρόμο της σταθερότητας και της ασφάλειας. Να επανέλθει στον δρόμο αυτόν που θα εξασφαλίσει καλύτερο μέλλον για την κοινωνία της, για τον λαό της.

Από κει και πέρα, διαμήνυσε, η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχουν γι' αυτό αυτονόητες προϋποθέσεις. «Και η πρώτη είναι η αποχώρηση των μισθοφόρων και η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, όπως, επίσης, η ελεύθερη έκφραση της θέλησης του λιβυκού λαού μέσα από εκλογές. Στις 24 Δεκεμβρίου, όπως έχουν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Με αυτή την ατζέντα, και χωρίς την παραμικρή ιδιοτέλεια, διότι δεν έχουμε, προσέρχεται η Ελλάδα στη Λιβύη» κατέστησε σαφές ο κ. Δένδιας.

