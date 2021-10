Κοινωνία

Δακτύλιος: η ΚΥΑ με όσα πρέπει να ξέρετε

Ψαλίδι 50% στις εξαιρέσεις. Ποια οχήματα έχουν “ελευθέρας”. Οι ώρες λειτουργίας και όσα ισχύουν για τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας.

«Ψαλίδι» πέφτει στις άδειες δακτυλίου, αφού σύμφωνα με την ΚΥΑ προβλέπεται περικοπή των εξαιρέσεων συνολικά κατά 50% και πρώτα απ/ όλα για βουλευτές, κόμματα, υπουργούς, υφυπουργούς.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Αθήνας επιστρέφει το γνωστό και δοκιμασμένο μέτρο του δακτυλίου. Αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις που έχουν ως στόχο να αποτελεί πλέον «πράσινο δακτύλιο», με δραστική περικοπή των εξαιρέσεων συνολικά κατά 50% και πρώτα από όλα για τους βουλευτές και τα κόμματα, καθώς και με ψηφιακές άδειες.

Ειδικότερα, από 25 Οκτωβρίου 2021 έως και 22 Ιουλίου 2022 για τις ημέρες Δευτέρα έως Πέμπτη, κατά τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την Παρασκευή από 07.00 έως 15.00, θα επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των ΙΧ και των φορτηγών με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.200 χιλιάδων χιλιογράμμων, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους και με το σύστημα των μονών-ζυγών.

«Καθαρές» εξαιρέσεις - Μόνιμοι κάτοικοι

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για μείωση της ρύπανσης στο κέντρο, ελεύθερα κυκλοφορούν στον δακτύλιο καθημερινά, ανεξαρτήτως μονών-ζυγών, τα αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km, καθώς και όλα τα οχήματα τεχνολογίας, ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και οχήματα υγραερίου εκ κατασκευής.

Δεν μπαίνουν δηλαδή πλέον ελεύθερα στο δακτύλιο όλα τα EURO 5 οχήματα, αλλά και τα EURO 6, που εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα πάνω από 120 g/km.

Εξυπακούεται ότι όλα τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο δακτύλιο εναλλάξ με βάση το σύστημα των μονών-ζυγών. Δεν απαγορεύεται καθολικά η είσοδος στο κέντρο σε κανένα όχημα.

Κυκλοφορούν φυσικά, για την είσοδο και έξοδό τους, και τα αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων της περιοχής, που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου, η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Τα αυτοκίνητα αυτά θα κινούνται στις προκαθορισμένες ζώνες αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμοποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την κατοικία του (για είσοδο/έξοδο στον και από το δακτύλιο). Ελεύθερα κινούνται τα ταξί.

Δραστικές περικοπές για τα κόμματα και τους βουλευτές

Ως γνωστόν, στο παρελθόν υπήρχε πληθώρα αδειών εισόδου στο δακτύλιο. Οι άδειες δακτυλίου περιορίζονται στο 50% επί του συνόλου και «μαχαίρι πέφτει» κυρίως στις άδειες των πολιτικών, προκειμένου να δώσουν το καλό παράδειγμα για την εφαρμογή του δακτυλίου.

Για παράδειγμα, το πρώτο κόμμα είχε δικαίωμα με βάση την τελευταία απόφαση του 2017 σε άδειες δακτυλίου για 200 αυτοκίνητα και πλέον θα έχει για 100. Το δεύτερο κόμμα είχε για 130 και πλέον θα έχει για 65. Το τρίτο κόμμα είχε για 40 και πλέον θα έχει για 20. Το τέταρτο κόμμα είχε για 33 και πλέον θα έχει για 17. Το πέμπτο κόμμα είχε για 25 και πλέον θα έχει για 13. Το έκτο κόμμα είχε για 20 και πλέον θα έχει για 10. Το έβδομο κόμμα και τα κόμματα πέραν αυτού, είχαν για 13 και πλέον θα έχουν για έξι.

Οι βουλευτές και ευρωβουλευτές από εκεί που είχαν τρεις άδειες δακτυλίου θα δικαιούνται δύο. Ενώ τα γραφεία υπουργών και υφυπουργών από 15 άδειες δακτυλίου, θα δικαιούνται μόνο επτά.

Εξαιρέσεις για γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ΑΜΕΑ

Εξαιρέσεις ισχύουν για αυτοκίνητα κρατικών υπηρεσιών ΟΤΑ, Οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφορίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών, τους επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών, εκπροσώπους του τύπου με περιορισμό ανά ΜΜΕ κά.

Εξαιρούνται επίσης από το μέτρο του δακτυλίου:

Αυτοκίνητα ιατρών, με το ειδικό σήμα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και μόνο επιβάτη τον ίδιο, για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ' όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή τους μεταφέρουν.

Αυτοκίνητα που οδηγούνται από ή μεταφέρουν ΑΜΕΑ, καθώς και αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζονται συχνή θεραπεία (πχ νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, άτομα με πολιομυελίτιδα ή ΑΜΕΑ), με αντίστοιχη βεβαίωση.

Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων ή αγγειοκαρδιοχειρουργικών υλικών ή υλικών οστεοσυνθέσεως ή ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών ή βιολογικών υγρών ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και εφ' όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά.

Αυτοκίνητα φυσιοθεραπευτών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κατάκοιτους.

Αυτοκίνητα εν ενεργεία δικαστικών με έδρα εργασίας ή κατοικία εντός του δακτυλίου, εφόσον οδηγούνται από τους ίδιους.

Εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών εκπαιδευτών, που έχουν την έδρα τους εντός του δακτυλίου.





Ψηφιακή έκδοση άδειας δακτυλίου

Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος για τους κατόχους των ΙΧ που κινούνται ελεύθερα στο δακτύλιο (αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km, καθώς και όλα τα οχήματα τεχνολογίας, ηλεκτρικά, υβριδικά, φυσικού αερίου εκ κατασκευής και οχήματα υγραερίου εκ κατασκευής) δημιουργείται πλέον ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα μπαίνει με το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του. Το ειδικό σήμα θα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα μπορεί είτε να εκτυπώσει το σήμα είτε να το έχει και στο κινητό του, για να το επιδεικνύει σε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι λοιπές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται μετά από αίτηση των δικαιούχων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Όρια δακτυλίου

Τον δακτύλιο υπενθυμίζεται ότι σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας-Ζαχάρωφ?Λ.Μεσογείων-Φειδιππίδου-Μιχαλακοπούλου?Σπύρου Μερκούρη-Βρυάξιδος-Υμηττού?Ηλ. Ηλιού-Ανδρ. Φραντζή?Λ. Ανδρ. Συγγρού -Χαμοστέρνας-Πειραιώς? Ιερά Οδός - Λ. Κωνσταντινουπόλεως - Αχιλλέως ? Πλατεία Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων)-Λ. Αλεξάνδρας».

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου δεν ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Τα μέτρα δεν ισχύουν επίσης τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν να αρθούν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.

