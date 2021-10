Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος για την θέση του Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που έφεραν τον πρώην Πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, να ανακοινώνει την υποψηφιότητα του στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στο ΚΙΝΑΛ.

Όπως αναφέρεται από συνεργάτες τους, "Ο Γιώργος Παπανδρέου επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά και την ενημέρωσε για την απόφαση του να είναι υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Η Φώφη Γεννηματά του ευχήθηκε καλή επιτυχία όπως και σε ολους τους υποψήφιους".

Ακολούθησε μια λιτή αλλά σαφής δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρει ότι η χώρα χρειάζεται μια Νέα Αλλαγή και για να γίνει αυτό προϋπόθεση είναι να ξαναγίνει μεγάλη η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη με στόχο μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η δήλωση υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου είναι η εξής:

«Χρειαζόμαστε μια Νέα Αλλαγή. Για τους πολίτες και τη χώρα. Για αυτό η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του Κινήματος. Θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξη μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων. Καταλύτης για την διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες, να μετατρέψουμε αυτήν τη διαδικασία σε γιορτή Δημοκρατίας και συμμετοχής. Για την απόφασή μου αυτή έχω ενημερώσει την Πρόεδρο μας, Φώφη Γεννηματά και την αρμόδια επιτροπή».

Ο κ. Παπανδρέου είχε ανακοινώσει το Σάββατο 16 Οκτωβρίου ότι θα αναλάβει «ενωτική πρωτοβουλία» εν όψει των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ και θα έχει επαφές με όλους όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να θέσουν υποψηφιότητα, όπως και έγινε, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος τι θα κάνει τελικά.

