Amourette by Τriumph

H υποστήριξη που πάντα έψαχνες από ένα εσώρουχο, στο οποίο μπορείς να βασιστείς για κάθε σου ανάγκη και για να χαρείς κάθε στιγμή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την εταιρεία:

«Η Τriumph, η μεγαλύτερη εταιρεία εσωρούχων παγκοσμίως, σε καλεί να γνωρίσεις την υπέροχη σειρά εσωρούχων Amourette για να βρεις τη στήριξη που πάντα έψαχνες από ένα εσώρουχο «φίλο» που μπορείς να βασιστείς και θα καλύψει κάθε σου ανάγκη.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή είναι πιο γλυκιά όταν έχεις έναν «special» φίλο να τη μοιραστείς – εκείνον που μπορεί να σε στηρίξει, να μοιραστείτε γέλια και χαμόγελα, να μοιραστεί την τρέλα σου και να σε αγαπάει άνευ όρων. Λοιπόν… ένα καλό σουτιέν μπορεί να είναι αυτός ο «special» φίλος, που θα σε στηρίζει, θα είναι κοντά στην καρδιά σου, θα σου χαρίζει την απόλυτη άνεση, θα σε βοηθάει να χαρείς και να γιορτάσεις κάθε ιδιαίτερη στιγμή.

Αν αναζητάς έναν σύμμαχο στα εσώρουχα, μην κοιτάς αλλού εκτός από τα Amourette. H σειρά διαθέτει πολλά διαφορετικά styles, από strapless μέχρι σουτιέν με ελαφριά επένδυση, με βαθύ decollete ή ακόμα και χωρίς μπανέλα. Όλα αυτά τα σουτιέν διαθέτουν το ιδανικό look για μια ειδική περίσταση, με την απόλυτη αίσθηση άνεσης ενός καθημερινού σουτιέν. Έτσι, αν ένας Σαββατιάτικος περίπατος με την καλύτερή σου φίλη, πάρει μια αναπάντεχη τροπή και μετατραπεί σε έξοδο για ποτό, δείπνο ή βραδινά cocktails… θα είσαι απόλυτα έτοιμη να πας παντού! Ειδικά σχεδιασμένα για να είναι απόλυτα ελαφριά και τόσο άνετα, ώστε να μπορείς να αφοσιωθείς σε όσα κάνεις και απλά να τα απολαύσεις.

Κάθε style της οικογένειας Amourette είναι φτιαγμένο από πανέμορφη ελαστική δαντέλα που σμιλεύει το στήθος ενώ είναι διαθέσιμο σε τόσο υπέροχες αποχρώσεις, που δεν θα μπορείς να τις κρατήσεις κρυφές κάτω από τα ρούχα. Είναι η στιγμή να τα φορέσεις μέσα από ένα διάφανο πουκάμισο ή να αφήσεις να φανεί η τιράντα μέσα από μια ριχτή μπλούζα. Τόλμησε το. Το ιδανικό αξεσουάρ για κάθε ντύσιμο, για ένα ραντεβού ή μια έξοδο με την κολλητή σου.

Για περισσότερα από 130 χρόνια, η Triumph στηρίζει καθημερινά όλες τις γυναίκες και γιορτάζει μαζί τους κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή συνεχίζοντας να δημιουργεί εσώρουχα που παρέχουν λύσεις για κάθε μέγεθος και σωματότυπο, συμβάλλοντας στη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Γνώρισε τη σειρά Amourette, και βρες την ιδανική στήριξη για εσένα από το πρωί έως το βράδυ. Amourette – Your Best Support.

