Βαλμπουενά για sextape: Είμαι θύμα, ένιωσα ότι κινδυνεύω

Ξεκίνησε η δίκη στην οποία κατηγορούμενος για συνεργεία σε απόπειρα εκβιασμού, του παίκτη του Ολυμπιακού, είναι και ο Μπενζεμά.

Ο Ματιέ Βαλμπουένα κατέθεσε σήμερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της δίκης για την υπόθεση «sextape», μιλώντας για τη συνομιλία του με τον Καρίμ Μπενζεμά στο Clairefontaine στις 6 Οκτωβρίου 2015, κατά την οποία βρήκε τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης «επίμονο».

Μετά από αυτή την συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Γαλλίας, που οδήγησε τον Μπενζεμά, να δικαστεί για συνέργεια στην απόπειρα εκβιασμού, ο μέσος του Ολυμπαικούς δήλωσε ότι ένιωσε «φοβισμένος» και «αναστατωμένος».

Ο Μπενζεμά, «επέμενε να με πείσει να συναντήσω κάποιον», είπε ο Βαλμπουένα, ενώ σχετικά με τη σχέση του με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, είπε.

«Ήμουν πολύ πιο κοντά με κάποιους παίκτες, αλλά δεν είχα ούτε κακή σχέση μαζί του. Εκτός ποδοσφαίρου, στην ιδιωτική ζωή, δεν έχουμε δει ποτέ ο ένας τον άλλον. Ήμασταν συμπαίκτες στην ομάδα της Γαλλίας, είναι το Άγιο Δισκοπότηρο για τους ποδοσφαιριστές, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει σε αυτό», πρόσθεσε.

«Δεν σκέφτηκα ποτέ να δώσω τα χρήματα για να μη βγει στη δημοσιότητα το βίντεο. Από την πρώτη φορά που με πήραν τηλέφωνο, επικοινώνησα με τις αρχές για να κάνω καταγγελία. Ένιωσα ότι κινδυνεύω. To ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου», τόνισε στην κατάθεσή του ο Βαλμπουενά. «Ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ αυτός που με ενημέρωσε για την ύπαρξη του βίντεο» ανέφερε.

«Είμαι θύμα, ήταν πολύ δύσκολο να ακούσω τι μπορούσε να πει ο Καρίμ», συνέχισε. «Από τότε που έγινε αυτή η υπόθεση, δεν κατάφερα ποτέ να παίξω στην εθνική Γαλλίας».

Ο Καρίμ Μπενζεμά, τον οποίο εκπροσώπησε ο δικηγόρος του στην ακρόαση, επικαλούμενος για την απουσία του «επαγγελματικούς» λόγους, θεωρητικά κινδυνεύει με πέντε χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 75.000 ευρώ.

Η ακροαματική διαδικασία θα κρατήσει τρεις μέρες.

