Κύπρος - Nautical Geo: Νέα Navtex για επιστημονικές έρευνες

Η Κύπρος δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου για την διενέργεια επιστημονικών εργασιών από το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo.

Σε μια κίνηση με ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία, εκδίδοντας NAVTEX για εργασίες του Nautical Geo εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Δημοκρατίας.

Λίγες μόλις ώρες μετά την Τριμερή Κύπρου-Ελλάδος-Αιγύπτου και ένα 24ωρο πριν την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λευκωσία στέλνει το μήνυμα πως οι προεργασίες για τα ενεργειακά τρέχουν απερίσπαστα.

Η Navtex η οποία έχει εκδοθεί έχει σε (πρώτη φάση) ισχύ μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Με την κίνηση αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου για την διενέργεια επιστημονικών εργασιών από το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, ενώ υπενθυμίζεται ότι η τελευταία Navtex είχε εκπνεύσει στις 01:00 τα ξημερώματα της 16 Οκτωβρίου.

