Κορονοϊός: Μητροπολίτης βρέθηκε θετικός

Κρούσματα εντοπίστηκαν και μεταξύ ιερέων, γι΄ αυτό θα μείνουν κλειστά και τα γραφεία της Μητρόπολης.

Ο Μητροπολίτης Θεόκτιστος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η Μητρόπολη Φωκίδος.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν επίσης και ιερείς των γραφείων της μητρόπολης, γι’ αυτό και αυτά θα παραμείνουν κλειστά, μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.

«Δοξάζουμε τον Θεό, διότι ήταν εμβολιασμένοι και δεν κρίθηκε αναγκαίο από τους γιατρούς να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται, «ο Σεβασμιώτατος και οι ιερείς αναρρώνουν κατ’ οίκον και ευρίσκονται σε καραντίνα».

