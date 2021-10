Αθλητικά

Champions League - Μπαρτσελόνα: Πρώτη νίκη δια... ποδός Πικέ

Η Σάλτσμπουργκ «καθάρισε» με... συνοπτικές διαδικασίες στο δεύτερο ημίχρονο τη Βόλφσμπουργκ.

Η Μπαρτσελόνα έβαλε τέλος στον... κατήφορό της στο εφετινό Champions League και μετά τη σαββατιάτικη (17/10) νίκη της επί της Βαλένθια στη La Liga (3-1) νίκησε δύσκολα και την Ντινάμο Κιέβου με 1-0 στο «Καμπ Νόου» (5ος όμιλος), φτάνοντας στο πρώτο τρίποντό της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ένα γκολ του Ζεράρ Πικέ με πλασέ (από ασίστ του Άλμπα) αποδείχθηκε αρκετό για να «αποφορτίσει» κι άλλο τους πιεσμένους Καταλανούς, διατηρώντας τους «ζωντανούς» στη μάχη της πρόκρισης.

Την ίδια ώρα η Σάλτσμπουργκ «καθάρισε» με... συνοπτικές διαδικασίες στο δεύτερο ημίχρονο τη Βόλφσμπουργκ με 3-1, ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία του 7ου ομίλου με 7 βαθμούς κι απέκτησε πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκρισή της στους «16» του Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικης των ομίλων του Champions League:

1oς ΟΜΙΛΟΣ

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 1-5

(81΄ Βανάκεν - 30΄ Κανσέλο, 43΄πεν, 84΄ Μαχρέζ, 53΄ Γουόκερ, 67΄ Πάλμερ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Λειψία (Γερμανία) 3-2

(9΄ Μπαπέ, 67΄,74΄πεν. Μέσι - 28΄ Αντρέ Σίλβα, 57΄ Μουκιέλε)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 2-3

(20΄,34΄ Γκριεζμάν - 8΄,76΄πεν. Σαλάχ, 13΄ Κεϊτά)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Μίλαν (Ιταλία) 1-0

(65΄ Ντίας)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Σπόρτινγκ Λισσαβόνας (Πορτογαλία) 1-4

(24΄ Λαρίν - 15΄,27΄ Κοάτες, 44΄πεν. Σαράμπια, 89΄ Παουλίνιο)

Αγιαξ (Ολλανδία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-0

(11΄αυτ. Ρόις, 25΄ Μπλιντ, 57΄ Αντονι, 72΄ Χάλερ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σαχτάρ Ντονέτσκ (Ουκρανία)-Ρεάλ Μαδρίτης(Ισπανία) 0-5

(38΄αυτ. Κριβτσόβ, 51΄,56΄ Βινίσιους, 65΄ Ροντρίγο, 90΄+1 Μπενζεμά)

Ίντερ (Ιταλία)-Σέριφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 3-1

(34΄ Τζέκο, 58΄ Βιδάλ, 67΄ Ντε Φράι - 52΄ Τιλ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 1-0

(36΄ Πικέ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μπάγερν (Γερμανία) 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Βόλφσμπουργκ ( Γερμανία) 3-1

(3΄ Αντεγέμι, 65΄, 77΄ Οκαφόρ - 15΄ Ενμετσά)

Λιλ (Γαλλία)-Σεβίλη (Ισπανία) 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ζενίτ (Ρωσία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00

Τσέλσι(Αγγλία)-Μάλμε (Σουηδία) 22:00

