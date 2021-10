Αθλητικά

FIBA Europe Cup - Ηρακλής: “ροπαλιά” από την Μπαχτσεσεχίρ

Η τουρκική ομάδα άλωσε το Ιβανώφειο σε μια αναμέτρηση με χιτσκοκικό φινάλε.

Εντυπωσιακός και ουσιαστικότερος από κάθε προηγουμένη εμφάνιση του, ο Ηρακλής πήρε τον.. αέρα της Μπαχτσεσεχίρ και είχε τον πρώτο λόγο από το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής, πρώτης αναμέτρησης, στο Ιβανώφειο. Ωστόσο, η κατάληξη δεν ήταν αυτή που περίμεναν όλοι: μία ακόμη ήττα ήρθε με το 63-64, για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου στο FIBA Europe Cup.

Οι «κυανόλευκοι», καθοδηγούμενοι από τον Τόνι Ντάγκλας, είχαν την ευχέρεια του σκοραρίσματος, κόντραραν μια πολύ καλύτερη ομάδα (που μετρούσε δύο σημαντικές απουσίες- Ουίλιαμς και Μπεντίλ) και... έδειξαν το μπόι τους με σκοπό να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη, στη διαδικασία του ομίλου του FEC. Με τους Παντελή Μπούτσκο και Σωτήρη Καραποστόλου στον πάγκο, μετά την απομάκρυνση του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο Ηρακλής είχε στο πλευρό του ένα ενθουσιώδες κοινό, γεμάτες κερκίδες και διάθεση να αποδείξει ότι υπάρχουν... καλύτερες μέρες για την ομάδα του.

Διατήρησαν λοιπόν μια διαφορά, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν ασφαλείας και πορεύθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις για ένα φινάλε που θα τους δικαίωνε μετά από αρκετό καιρό με ήττες. Στο παιχνίδι «μπήκε» κι ο Τράβις Ντάνιελς, ο τελευταίος ως προσθήκη για τον Ηρακλή και βοήθησε σημαντικά. Πιο καθοριστικός ήταν ο Γούλριτζ, για τον οποίο ήδη έχουν ειπωθεί πολλά περί της αντικατάστασής του. Στο 35΄προκύπτει το +10, με το 46-36. Και στο 37΄το +15, με το 51-36. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν λάθη των γηπεδούχων για να κλείσουν την ψαλίδα και να ξεκινήσουν το τέταρτο δεκάλεπτο από το -8.

Τα πράγματα δυσκόλεψαν με τον Σμιθ να σκοράρει «τετράποντο» και να επιστρέφει οριστικά στη διεκδίκηση της επιτυχίας, με το 53-49 και 53-54, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλα θα κρίνονταν στα τελευταία λεπτά. Οι Τούρκοι έδειξαν ποιότητα στα κρίσιμα σημεία. Τα τρίποντα τους βοήθησαν, έκαναν το 60-61, τρία λεπτά πριν τη λήξη. Ένα φαουλ του Ντάνιελς μόλις επτά δέκατα του δευτερολέπτου πριν το τέλος, έδωσε τη δυνατότητα στον Οζμιζρακ να σημειώσει το πόντο της νίκης για την Μπαχτσεσεχίρ.

Τα δεκάλεπτα: 16-12, 35-29, 51-43, 63-64

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αγραβάνης 8, Ντάγκλας 14(1), Ντάνιελς 8(1), Κουζέλογλου 8(1), Γούλριτζ 12, Λιντς 8, Φίλιος, Χαριτόπουλος 2, Παπαδάκης, Πετανίδης, Τέιλορ 3 (1), Τέρνερ.

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ: Μπεϊκούλ 6, Καντάν 2, Χολ 3 (1), Ερκαν 1, Σαφά , Τζόουνς 7 (1), Ουλκού , Οζντεμίρ, Οζμιζρακ 9 (1), Σαβάς 16, Σμιθ 20 (4), Γιουτσεοράλ.