Missing Alert: η 14χρονη βρέθηκε στην Αττική

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τον εντοπισμό της ανήλικης, για την οποία είχε σημάνει 'συναγερμός"

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «To Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο πριν από περίπου 20 ώρες είχε σημάνει missing alert για την ανήλικη, "Η περιπέτεια της Ιωάννας-Αικατερίνης Π., 14 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ιωάννα-Αικατερίνη Π. βρέθηκε στην περιοχή της Νίκαιας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ιωάννα-Αικατερίνη Π. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί".

