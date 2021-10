Κοινωνία

Μέγαρα - Ατύχημα με μηχανή: ο τραυματίας μεταφέρθηκε με παπάκι! (βίντεο)

Ακόμη ένα βίντεο - ντοκουμέντο και μια καταγγελία που προκαλεί σοκ, από τον οδηγό, πυο υπέστη διάτρηση πνευμόνων. Γιατί υποστηρίζει ότι δεν κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ενώ ακόμη είναι νωπές οι μνήμες από το σοβαρό ατύχημα με τους δυο τραυματίες στα Γιαννιτσά, έρχεται στο φως βίντεο από ακόμη ένα τραυματισμό, σε άλλον αγώνα με μηχανές.

Μάλιστα, ο τραυματίας στα Μέγαρα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με παπάκι, καθώς αν γινόταν κλήση σε ασθενοφόρο, θα έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας!

Το ατύχημα έγινε στα Μέγαρα με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο της μηχανής, να απογειώνεται και αφού κάνει τούμπες, να καταλήγει στο έδαφος τραυματισμένος. Ο οδηγός χτύπησε σοβαρά, καθώς υπέστη κατάγματα και τα σπασμένα πλευρά τρύπησαν τον πνεύμονά του.

Έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Οι υπεύθυνοι ωστόσο, όπως καταγγέλλεται από τον ίδιο τον οδηγό, όχι μόνο δεν διέκοψαν τον αγώνα, αλλά τον μετέφεραν με μηχανάκι στο Κέντρο Υγείας.

Ο Βασίλης Στάμου, ο οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα, μίλησε στον Alpha, όπου δήλωσε. «Δεν σταμάτησε ποτέ ο αγώνας. Πέρασε κάθετα την πίστα ένα βεσπάκι μαζί με το ασθενοφόρο με το γιατρό. Ήρθε το ασθενοφόρο δίπλα μου, κατέβηκε ο γιατρός, με ρώτησε πως αισθάνομαι. Του είπα ότι πονάω πολύ στο στήθος και ανασαίνω με δυσκολία. Και μου λέει: ”Ανέβα στο βεσπάκι να σε πάει στο μποξ”. Εκεί τα έχασα. Μου το είπε ο γιατρός και ο βοηθός αλυτάρχη που είχε το βεσπάκι. Πολύ κακώς ανέβηκα. Δεν το σκέφτηκα, δεν ξέρω πάγωσα. Έσπασα πολλά πλευρά, αλλά δύο από αυτά ήταν σπασμένα και ήταν πάρα πολύ αιχμηρά και ήταν αυτά που μου έκαναν τη ζημιά και καρφώθηκαν στον πνεύμονα. Προτίμησαν να συνεχίσουν τους αγώνες και να με κρατούν εκεί έως να επιστρέψει το ασθενοφόρο από το προηγούμενο περιστατικό».

