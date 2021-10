Life

Ο γάμος ηλικιωμένων και ο Κώστας Μπακογιάννης (εικόνες)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες και η συγκινητική ιστορία αγάπης των υπερήλικων, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, στο Δημαρχείο της Αθήνας.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, ηλικίας 87 και 85 χρόνων, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, στο Δημαρχείο της Αθήνας.

Την συγκινητική ιστορία αποκάλυψε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, με ανάρτησή του στα social media, όπου δημοσίευσε και φωτογραφία των νεόνυμφων.

«Εσείς, Νίκο, θέλετε για σύζυγό σας την Μάρθα;», ρώτησε ο Δήμαρχος.

«ΑΣΦΑΛΩΣ!!», απάντησε στον Κώστα Μπακογιάννη ο ηλικιωμένος άνδρας.

«Εσείς, Μάρθα, θέλετε για σύζυγό σας τον Νίκο;», ρώτησε την γλυκιά 85χρονη ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«ΠΟΛΥ!», αποκρίθηκε η νύφη.

«Και κάπως έτσι απόψε στο Δημαρχείο, ενώθηκαν σε γάμο δύο ζωές, 87 και 85 ετών. Χαμογελαστοί, λαμπεροί και αληθινά ευτυχισμένοι. Αυτή και αν είναι μια υπέροχη ιστορία αγάπης!», ανέφερε στο σχόλιο του στα social media o Κώστας Μπακογιάννης.

