Champions League - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ρονάλντο “γύρισε” το ματς

Επίδειξη δύναμης έκανε η Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Μπενφίκα. Πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ στα ματς της Τετάρτης.

Το “Θέατρο των ονείρων” μετατρέπεται σε… τόπο μαρτυρίου για τους φιλοξενούμενους, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίρνει “φωτιά”! Αυτό έγινε ξανά στο Old Trafford, όπου η Αταλάντα προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο, όμως στη συνέχεια δέχτηκε... ανελέητο σφυροκόπημα και η Γιουνάιτεντ γύρισε το ματς με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει το νικητήριο (3-2) γκολ στο 81΄.

Έτσι οι “κόκκινοι διάβολοι” ανέβηκαν στην κορυφή του 6ου ομίλου μετά την 3η αγωνιστική του Champions League και πηγαίνουν με ανεβασμένο ηθικό στο ντέρμπι της Premier League εναντίον της Λίβερπουλ.

Πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε 15 λεπτά, η Μπάγερν Μονάχου πέρασε από τη Λισαβόνα με 4-0 επί της Μπενφίκα με τον Λιρόι Σανέ να ανοίγει το σκορ με φάουλ-δυναμίτη στο 70΄. Οι Βαυαροί ουσιαστικά εξασφάλισαν από σήμερα την πρόκριση στους “16” αφού έφτασαν τους 9 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τη Μπενφίκα.

Στο Λονδίνο η Τσέλσι δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με το ίδιο σκορ τη Μάλμε και να φτάσει -επίσης- τους 9 βαθμούς. Το πρώτο γκολ σημείωσε ο Κρίστενσεν και ήταν το “παρθενικό” του μετά από 137 αγώνες με τη φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η Μπαρτσελόνα έβαλε τέλος στον... κατήφορό της στο εφετινό Champions League και μετά τη σαββατιάτικη νίκη της επί της Βαλένθια στη La Liga (3-1) νίκησε δύσκολα και την Ντινάμο Κιέβου με 1-0 στο “Καμπ Νόου”, φτάνοντας στο πρώτο τρίποντό της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ένα γκολ του Ζεράρ Πικέ με πλασέ (από ασίστ του Άλμπα) αποδείχθηκε αρκετό για να “αποφορτίσει κι άλλο τους πιεσμένους Καταλανούς, διατηρώντας τους «ζωντανούς» στη μάχη της πρόκρισης.

Την ίδια ώρα η Σάλτσμπουργκ “καθάρισε” με... συνοπτικές διαδικασίες στο δεύτερο ημίχρονο τη Βόλφσμπουργκ με 3-1, ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία του 7ου ομίλου με 7 βαθμούς κι απέκτησε πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκρισή της στους “16” του Champions League.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων:

1oς Όμιλος

Κλαμπ Μπριζ - Μάντσεστερ Σίτι: 1-5

(81΄ Βανάκεν - 30΄ Κανσέλο, 43΄πεν, 84΄ Μαχρέζ, 53΄ Γουόκερ, 67΄ Πάλμερ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Λειψία: 3-2

(9΄ Μπαπέ, 67΄,74΄πεν. Μέσι - 28΄ Αντρέ Σίλβα, 57΄ Μουκιέλε)

2ος Όμιλος

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λίβερπουλ: 2-3

(20΄,34΄ Γκριεζμάν - 8΄,76΄πεν. Σαλάχ, 13΄ Κεϊτά)

Πόρτο - Μίλαν: 1-0

(65΄ Ντίας)

3ος Όμιλος

Μπεσίκτας - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: 1-4

(24΄ Λαρίν - 15΄,27΄ Κοάτες, 44΄πεν. Σαράμπια, 89΄ Παουλίνιο)

Άγιαξ - Ντόρτμουντ: 4-0

(11΄αυτ. Ρόις, 25΄ Μπλιντ, 57΄ Αντονι, 72΄ Χάλερ)

4ος Όμιλος

Σαχτάρ Ντονέτσκ - Ρεάλ Μαδρίτης: 0-5

(38΄αυτ. Κριβτσόβ, 51΄,56΄ Βινίσιους, 65΄ Ροντρίγο, 90΄+1 Μπενζεμά)

Ίντερ - Σέριφ Τιρασπόλ: 3-1

(34΄ Τζέκο, 58΄ Βιδάλ, 67΄ Ντε Φράι - 52΄ Τιλ)

5ος Όμιλος

Μπαρτσελόνα - Ντινάμο Κιέβου: 1-0

(36΄ Πικέ)

Μπενφίκα - Μπάγερν Μονάχου: 0-4

(70΄,85΄ Σανέ, 80΄αυτ. Έβερτον, 82΄ Λεβαντόφσκι)

6ος Όμιλος

Γιουνγκ Μπόις - Βιγιαρεάλ: 1-4

(77΄ Ελιά - 6΄ Πίνο, 16΄, 88΄ Μορένο, 90+2΄ Τσουκουέζε)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Αταλάντα: 3-2

(53΄ Ράσφορντ, 75΄ Μαγκουάιρ, 81΄ Ρονάλντο - 15΄ Πάσαλιτς, 29΄ Ντεμιράλ)

7ος Όμιλος

Σάλτσμπουργκ - Βόλφσμπουργκ: 3-1

(3΄ Αντεγέμι, 65΄, 77΄ Οκαφόρ - 15΄ Ενμετσά)

Λιλ - Σεβίλλη: 0-0

8ος Όμιλος

Ζενίτ - Γιουβέντους: 0-1

(87΄ Κουλουσέφσκι)

Τσέλσι - Μάλμε: 4-0

(9΄ Κρίστενσεν, 21΄πεν.,57΄πεν. Ζορζίνιο, 48΄ Χάβερτς)

