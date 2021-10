Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η ώρα του Εισαγγελέα για την 37χρονη κατηγορούμενη

Στην τελική ευθεία η πολύκροτη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου που σήμερα προχωρά στην πρόταση του Εισαγγελέα Έδρας για την 37χρονη κατηγορούμενη.

Μετά από πέντε συνεδριάσεις, η υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην κοινή γνώμη και ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης της Ιωάννας, πλέον μετρά αντίστροφα για την ετυμηγορία των δικαστών, οι οποίοι σε πολλές φάσεις της δίκης έδειξαν να ταράζονται από όσα υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται το θύμα της επίθεσης.

Με ομολογημένη την πράξη σε βάρος της Ιωάννας, η κατηγορούμενη και η υπεράσπισή της αναμένουν σήμερα να ακούσουν από τον Εισαγγελέα Χαράλαμπο Μαστραντωνάκη μία πρόταση ενοχής. Ζητούμενο ωστόσο είναι αν ο Εισαγγελέας θα καταλήξει με το «ζητώ να κηρυχθεί ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως εισάγεται» ή αν θα αποδεχθεί πως η 37χρονη Έφη θα πρέπει να έχει ευνοϊκότερο χαρακτηρισμό της πράξης της ζητώντας την μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως ζητά η ίδια.

Πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή αίτημα για την κλήση μαρτύρων της Πολιτικής Αγωγής, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητώντας να μην γίνει δεκτό αυτό που ζήτησαν οι συνήγοροι της Ιωάννας, είπε: «Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης είναι αποδεδειγμένα. Αυτό που το δικαστήριο διερευνά είναι η απόδοση του ορθού νομικού χαρακτηρισμού», δίνοντας με την φράση του το πραγματικό διακύβευμα της υπόθεσης.

Αν το δικαστήριο κηρύξει ένοχη την Έφη όπως εισάγεται, η ανώτερη ποινή που προβλέπεται είναι αυτή των 15 ετών κάθειρξης, ενώ αν γίνει δεκτή η θέση της υπεράσπισης για μετατροπή σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τότε το ανώτατο όριο ποινής είναι τα 10 έτη.

Κατά την απολογία της 37χρονης, που επανέλαβε πολλές φορές πως δεν ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα, ο Εισαγγελέας υπέβαλε δεκάδες ερωτήσεις στην κατηγορουμένη με κάποιες από αυτές ίσως καθοριστικής σημασίας: «Γιατί δεν της το ρίξατε τα πόδια;», την ρώτησε για να λάβει την απάντηση πως «Δεν σημάδεψα στα πόδια…». Μάλιστα ο εισαγγελικός λειτουργός ήταν αυτός που ρώτησε ευθέως την κατηγορουμένη για το κίνητρο της καθώς η απολογούμενη αναφερόταν στην “εμμονή” της με την Ιωάννα όταν πιθανολόγησε πως ο 40χρονος επιδιώκει σχέσεις με το θύμα. «Θέλατε να μην είναι πια όμορφη η Ιωάννα;» της είπε ο Εισαγγελέας για να λάβει απάντηση πως ήθελε να την πονέσει.

Όπως εκτιμάται η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει να αναμένεται σε επόμενη συνεδρίαση, καθώς μετά την εισαγγελική πρόταση ακολουθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

