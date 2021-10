Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1: 3η δόση εμβολίου και για τους κάτω των 50 ετών (βίντεο)

Χαρακτήρισε αναπόφευκτο το 4ο κύμα της πανδημίας. Τι είπε για τα ποσοστά εμβολιασμού και τα τεστ αντισωμάτων.

Αναπόφευκτο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να βρεθεί αντιμέτωπη η Ελλάδα με το 4ο κύμα της πανδημίας, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Επικαλούμενος τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών στη χώρα μας, τα οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, υπογράμμισε πως ο τρόπος να νικήσουμε την πανδημία είναι τα εμβόλια. «Ο κορονοϊός είναι εδώ και δεν θα φύγει», είπε και συμπλήρωσε πως όσο περισσότεροι εμβολιαζόμαστε, τόσο συντομότερα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

Διευκρίνισε πως είναι μικρή η διαφορά της Ελλάδας στα ποσοστά εμβολιασμού κατά της COVID-19, σε σύγκριση με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξήγησε πως γίνεται συχνά σύγκριση με τις πρώτες χώρες, ενώ η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κοντά σε αυτές. Ωστόσο, τόνισε πως «πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να ενταθούν οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του ιού.

Αναφορικά με την 3η δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, προανήγγειλε πως σύντομα θα έρθει η σειρά και για τους κάτω των 50 ετών, καθώς αναμένεται η ανάλυση των δεδομένων από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους συνέστησε στους πολίτες πως πρέπει να σταματήσουν να κάνουν τεστ αντισωμάτων.

