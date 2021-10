Κοινωνία

Ζωγράφου: Επίθεση σε καφετέρια - Τραυματίστηκε φοιτητής

Ομάδα περίπου 15 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση στην καφετέρια με πέτρες και φωτοβολίδες.

Μια ομάδα 15 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε καφετέρια στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην πρόσοψη.

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Μία ομάδα 15 ατόμων, φορώντας κράνη και κρατώντας ξύλα στα χέρια τους, έριξαν πέτρες, κροτίδες και φωτοβολίδες στην καφετέρια με αποτέλεσμα να σπάσει τζαμαρία και να τραυματιστεί ένας φοιτητής οποίος διακομίστηκε στον “Ευαγγελισμό”. Ευτυχώς έχει πάρει ήδη εξιτήριο, καθώς δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Στο σημείο μετέβη το κέντρο επιχειρήσεων και η Άμεση Δράση, ωστόσο οι έρευνές τους δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.

