Πολιτική

Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Το μεταναστευτικό, η ενεργειακή κρίση και η προκλητικότητα της Τουρκίας στην ατζέντα των συζητήσεων.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος αρχικά στη σύνοδο του ΕΛΚ και στη συνέχεια στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το μεταναστευτικό, η ενεργειακή κρίση και η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θέματα στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ο Πρωθυπουργός θα τονίσει τις ελληνικές θέσεις και στους αρχηγούς των κρατών που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.

Για τη μετανάστευση πρόκειται να επαναλάβει την ανάγκη αλλαγής του συμφώνου του Δουβλίνου, να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημερινή κατάσταση στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα, να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσουμε να φυλάμε αποτελεσματικά τα ελληνικά σύνορα, που είναι και ευρωπαϊκά και να υπογραμμίσει την υποχρέωση της Τουρκίας για την εφαρμογή της συμφωνίας της με την ΕΕ.

Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποδοκιμάσει για μια ακόμη φορά τη συμπεριφορά της Άγκυρας απέναντι σε δυο κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο επαναλαμβάνοντας ότι με αυτές τις προκλητικές και παράνομες ενέργειες η Τουρκία υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στον αντίποδα ο Πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικά για το κυπριακό, θα τονίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για λύση δυο κρατών απορρίπτεται.

Από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι η ενεργειακή κρίση. Ο Πρωθυπουργός προωθεί και θα θέσει στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής την ιδέα της κοινής αγοράς φυσικού αερίου και την ανάγκη υιοθέτησης μακροπρόθεσμων μέτρων. “Πυρήνας” της ελληνικής πρότασης, με την οποία συμφωνεί και η Ιταλία, είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο αγοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να αποκτήσει αυξημένη αγοραστική δύναμη έναντι των μεγάλων προμηθευτών και τελικά θα εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Επιπλέον αναμένεται να σημειώσει ότι πρέπει η Ευρώπη να βρει και διαφορετικές πηγές εφοδιασμού και ως εκ τούτου η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη.

Παράλληλα κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη κάνει κινήσεις για την ανακούφιση των καταναλωτών και έχει εφαρμόσει όλη την “εργαλειοθήκη” της Κομισιόν.

