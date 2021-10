Κόσμος

Γκάμπι Πετίτο: Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν σε έρευνα για τον αρραβωνιαστικό της

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Μπράιαν Λόντρι. Τι ανακοίνωσε το FBI.

«Ανθρώπινα λείψανα» βρέθηκαν σε ένα φυσικό καταφύγιο στη Φλόριντα κοντά σε αντικείμενα που ανήκουν στον Μπράιαν Λόντρι τον αρραβωνιαστικό της Γκάμπι Πετίτο, της νεαρής γυναίκας, που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με βανάκι με τον Λόντρι, και εντοπίστηκε νεκρή αργότερα, ανακοίνωσε σήμερα το FBI.

«Νωρίτερα, ερευνητές βρήκαν ό,τι φαίνεται να είναι ανθρώπινα λείψανα μαζί με προσωπικά αντικείμενα, όπως ένα σακίδιο και ένα σημειωματάριο που ανήκουν στον Μπράιαν Λόντρι» σε μια περιοχή που ήταν «μέχρι πρότινος βυθισμένη κάτω από νερό», είπε σε σύντομες δηλώσεις του ο πράκτορας του FBI, Μάικλ ΜακΦέρσον.

Ειδικοί εγκληματολόγοι ερευνητές θα παραμείνουν στην περιοχή «πιθανώς για αρκετές ημέρες», συμπλήρωσε.

