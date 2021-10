Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Κεγκέρογλου: Η υποψηφιότητα Παπανδρέου φέρνει νέα δεδομένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα είναι ή όχι υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Τι είπε για την πορεία του κινήματος και το πολιτικό σκηνικό.



Ο Βασίλης Κεγκέρογλου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την στάση που θα κρατήσει στην κούρσα για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, μετά την απόσυρση της Φώφης Γεννηματά και την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου.

«Χρειάζεται ισχυρή σοσιαλδημοκρατική παράταξη που να κάνει σκόπιμη κριτική στην κυβέρνηση και να καλύψει το κενό του ΣΥΡΙΖΑ», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κεγκέρογλου και πρόσθεσε ότι «έχουμε χτίσει μια αυτόνομη πορεία με μια πρόταση σοσιαλδημοκρατική, το «πράσινο συμβόλαιο»».

Όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, και το έχει χτίσει πέτρα – πέτρα η Φώφη Γεννηματά.

«Μπορώ να προσθέσω με την υποψηφιότητα μου το πολιτικό σχέδιο για την επανασύνδεση του κινήματος με την κοινωνία» και πρόσθεσε ότι με την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου υπάρχουν νέα δεδομένα. «Όλο το πολιτικό σκηνικό επηρεάζεται με τον ένα ή την άλλο τρόπο», είπε.

Σχετικά με το αν θα αποσύρει την υποψηφιότητα του από την κούρσα για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε θα αξιολογήσει μαζί με συνεργάτες του τα δεδομένα με βάσει το καλό του κινήματος.



«Σήμερα θα αποφασίσω την στάση μου στην διεκδίκηση της ηγεσία του ΚΙΝΑΛ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κεγκέρογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Θεοδωρικάκος: Η Αστυνομία παρεμβαίνει όταν οι νόμοι παραβιάζονται

Επίθεση με βιτριόλι: Η ώρα του Εισαγγελέα για την 37χρονη κατηγορούμενη