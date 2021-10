Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα και η κατηγορούμενη στο δικαστήριο για την πρόταση του εισαγγελέα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τελική ευθεία η δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι. Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα. Τι δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας.

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί η Ιωάννα Παλιοσπύρου προσήλθε στο δικαστήριο, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Νίκο Αλεξανδρή, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και η κατηγορούμενη.

Για ακόμη μία φορά, η κατηγορούμενη δεν θέλησε να κάνει την παραμικρή δήλωση στους δημοσιογράφους. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει, για το τι περιμένει, για το βλέμμα της που παραμένει “παγωμένο”, η κατηγορούμενη δεν έβγαλε κουβέντα.





«Είναι η μέρα της κρίσεως», δήλωσε ο συνήγορος της Ιωάννας, Απόστολος Λύτρας. «Έχουμε αποδείξει στο δικαστήριο ότι πρόκειται για απόπειρα ανθρωποκτονίας», τόνισε, ενώ οι αντίδικοι προσπαθούν να πείσουν ότι πρόκειται για βαριά σκοπούμενη βλάβη. Υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη «υπέπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις» κι επανέλαβε ενδεικτικά πως στην οδό Γερανίου δεν υπάρχει μαγαζί που να πουλάει βιτριόλι, όπως ισχυρίστηκε η 37χρονη.





Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου που σήμερα προχωρά στην πρόταση του Εισαγγελέα Έδρας για την 37χρονη κατηγορούμενη.

Μετά από πέντε συνεδριάσεις, η υπόθεση που προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην κοινή γνώμη και ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης της Ιωάννας, πλέον μετρά αντίστροφα για την ετυμηγορία των δικαστών, οι οποίοι σε πολλές φάσεις της δίκης έδειξαν να ταράζονται από όσα υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται το θύμα της επίθεσης.

Με ομολογημένη την πράξη σε βάρος της Ιωάννας, η κατηγορούμενη και η υπεράσπισή της αναμένουν σήμερα να ακούσουν από τον Εισαγγελέα Χαράλαμπο Μαστραντωνάκη μία πρόταση ενοχής. Ζητούμενο ωστόσο είναι αν ο Εισαγγελέας θα καταλήξει με το «ζητώ να κηρυχθεί ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όπως εισάγεται» ή αν θα αποδεχθεί πως η 37χρονη Έφη θα πρέπει να έχει ευνοϊκότερο χαρακτηρισμό της πράξης της ζητώντας την μετατροπή της κατηγορίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως ζητά η ίδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ατύχημα Motocross – Πατέρας 16χρονου: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί (βίντεο)

Γκάμπι Πετίτο: Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν σε έρευνα για τον αρραβωνιαστικό της

Επίθεση με βιτριόλι: Η ώρα του Εισαγγελέα για την 37χρονη κατηγορούμενη