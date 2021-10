Life

“The 2Night Show” - Θοδωρής Φέρρης: Φορούσα το ίδιο μπλουζάκι στην πίστα τρία χρόνια

Τι είπε για τα κιλά που πήρε, αλλά και πώς κατάφερε να τα χάσει αλλά και τον παιδικό του έρωτα που τον έριξε στα πατώματα.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Φέρρη, τον αγαπημένο ερωτικό τραγουδιστή που επέστρεψε στην πίστα μετά από τόσο καιρό καραντίνας.

Ο Θοδωρής Φέρρης, με χιουμοριστική διάθεση, μιλά για τα κιλά που πήρε, αλλά και πώς κατάφερε να τα χάσει, θυμάται το γουρλίδικο ρούχο που φορούσε στις εμφανίσεις του, επί τρία χρόνια, αλλά και τον παιδικό του έρωτα που τον έριξε στα πατώματα.

Αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με την εξωτερική του εμφάνιση. «Δεν με ενδιαφέρουν τα μαλλιά και τα ρούχα και με τις πιτζάμες να βγω σε ένα παγκάκι θα το έκανα. Φορούσα για τρία χρόνια στην πίστα το ίδιο μπλουζάκι. Ήταν σαν γούρι και με βόλευε πάρα πολύ», είπε.

Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε και για μία μια περίοδο της ζωής του, όταν είχε χωρίσει και είχε «πέσει» στα πατώματα.

«Κάποια στιγμή, είχα πονέσει από έναν χωρισμό. Όταν ήμουν 20 χρονών χώρισα. Ήμουν στα πατώματα, έκλαιγα, χάλια, ζούσα το δράμα μου. Έλεγα στη μητέρα μου ότι θα πεθάνω που χώρισα και εκείνη μου έλεγε “τέλεια, πολύ καλά, τώρα η φωνή σου θα γίνει τέλεια για να τραγουδάς τα ερωτικά” και ότι το χρειαζόμουν αυτό για να γίνω ολοκληρωμένος. Είχε δίκιο», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή, αναφέρθηκε και στον αγαπημένο του καφέ, τονίζοντας πως ο ωραιότερος καφές στον κόσμο για τον ίδιο είναι ο φραπές.

