Life

Μήνυση ανεμβολίαστου σε κομμωτήριο: Η ιδιοκτήτρια αποκαλύπτει στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο “αρνητής” απαίτησε να τον κουρέψει ανεμβολίαστη κομμώτρια, χωρίς μάσκα προστασίας.

Για το απίστευτο περιστατικό σε κομμωτήριο της Θεσσαλονίκης, όπου ένας αρνητής της πανδημίας απαίτησε να τον κουρέψει ανεμβολίαστη υπάλληλος, χωρίς μάσκα προστασίας, μίλησε η ιδιοκτήτρια στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Η Ιωάννα Κισσούδη εξήγησε πως ο πελάτης εκτόξευε απειλές και κάλεσε την Αστυνομία, όταν δεν έγινε δεκτή η παράλογη απαίτησή του, με αποτέλεσμα η συνέχεια να δοθεί στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου η ίδια έδωσε κατάθεση.

Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι δε, ότι ο αρνητής αξίωσε αποζημίωση 10.000 ευρώ, επειδή «υποβλήθηκε σε βασανισμό» - όπως χαρακτήρισε την υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα και η κατηγορούμενη στο δικαστήριο για την πρόταση του εισαγγελέα (εικόνες)

Κορονοϊός - Γάμος στη Νάουσα: Ο νονός της νύφης διαψεύδει ότι το ζευγάρι νοσούσε (βίντεο)

Ατύχημα Motocross – Πατέρας 16χρονου: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί (βίντεο)