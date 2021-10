Life

Ανδρέας Μικρούτσικος: “Χαραμάδα αισιοδοξίας” για την περιπέτεια της υγείας του (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Πότε αναμένεται να βγει από την Εντατική.

Αποκλειστικές πληροφορίες για την πορεία της υγείας του Ανδρέα Μικρούτσικου, μετέφερε ο Γρηγόρης Μπάκας, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Αφού μίλησε με άτομα από το περιβάλλον του δημοφιλούς παρουσιαστή, σημείωσε πως οι τελευταίοι τρεις μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Τις προηγούμενες ημέρες κόλλησε ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, όπου νοσηλευόταν έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, με αποτέλεσμα να μπει στην Εντατική.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, πλέον δεν έχει αναπνευστική υποστήριξη και, εάν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ενδέχεται σήμερα να βγει από τη ΜΕΘ και να μεταφερθεί σε δωμάτιο.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι «πάρα πολύ ταλαιπωρημένος», ωστόσο τα πρόσωπα που είναι δίπλα του, του δίνουν δύναμη.

