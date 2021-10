Life

Φίλιππος - Νίνα Φλορ: Ποιος είναι ο τρίτος Έλληνας καλεσμένος στον γάμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για τον λαμπερό γάμο του γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου με την Ελβετή πολυεκατομμυριούχο.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τον γάμο του μικρότερου γιου του τέως βασιλιά, του Φίλιππου, με τη Νίνα Φλορ. Ο λαμπερός γάμος θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου. Το ζευγάρι είχε κάνει πολιτικό γάμο στην Ελβετία, τον Δεκέμβριο του 2020.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή “To Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο τρίτος Έλληνας καλεσμένος στον γάμο θα είναι ο Σταύρος Νιάρχος. Θα παρευρεθούν επίσης η Μαριάννα Βαρδινογιάννη και η Γιάννα Αγγελοπούλου.

Όσοι δεν θα είναι μεταξύ των 100 υψηλών προσκεκλημένων στην Μητρόπολη Αθηνών, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τελετή από γιγαντοοθόνη που θα στηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου της πρωτεύουσας.

Στη Λίμνη της Βουλιαγμένης έχει προγραμματιστεί ένα γλέντι με ελληνικό χρώμα, τόσο από πλευράς μουσικής όσο και εδεσμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Ενοχή για απόπειρα ανθρωποκτονίας ζήτησε ο εισαγγελέας

Κορονοϊός - Γάμος στη Νάουσα: Ο νονός της νύφης διαψεύδει ότι το ζευγάρι νοσούσε (βίντεο)

Ατύχημα Motocross – Πατέρας 16χρονου: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί (βίντεο)