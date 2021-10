Κόσμος

Ινδία: Μαϊμού πέταξε τούβλο από τον 2ο όροφο και σκότωσε άνδρα

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είχε αφήσει δύο τούβλα πάνω σε μια δεξαμενή νερού για να εμποδίσει τις μαϊμούδες να την ανοίγουν.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκεστην Ινδία. Μια μαϊμού έγινε.. δολοφόνος.

Σκότωσε έναν 30χρονο άνδρα αφού του πέταξε τούβλο από τον δεύτερο όροφο κτιρίου. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο 30χρονος Μοχάμαντ Κουρμπάν σκοτώθηκε αφού δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από τούβλο, σε περιοχή στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Indian Express,ο άνδρας, που πωλούσε τσάντες σε κατάστημα της περιοχής, κατέρρευσε μόλις δέχθηκε το χτύπημα από τη μαϊμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί απλά διέγνωσαν τον θάνατό του.

Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου απ’ όπου η μαϊμού έριξε το τούβλο, είχε αφήσει δύο τούβλα πάνω σε μια δεξαμενή νερού για να εμποδίσει τις μαϊμούδες να την ανοίγουν. Η αστυνομία είπε ότι μαϊμούδες κατάφεραν να μετακινήσουν και τα δύο τούβλα και να πετάξουν το ένα στο κεφάλι του άτυχου άνδρα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η σύζυγος επικεφαλής πολιτικού κόμματος στην Ινδία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση στην προσπάθειά της να ξεφύγει από επίθεση μαϊμούς.

